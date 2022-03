„Na konci února jsem bohužel byl nucen odvolat ředitele Muzea Františkovy Lázně Štěpána Karla Odstrčila. Věřte, že to nebylo lehké rozhodnutí, jelikož jsem pana Odstrčila do pozice ředitele této příspěvkové organizace před čtyřmi lety jmenoval já, bez výběrového řízení a velmi si ho jako historika a germanisty vážím. Bohužel tato organizace nespravuje pouze muzeum, ale i hrad Seeberg a také národní přírodní rezervaci Soos. Právě Národní přírodní rezervace Soos je „zlatým vejcem“ našeho města. Jedná se opravdu nejen o jedinečný turistický cíl, do kterého investujeme opravdu nemalé finanční prostředky k rozvoji, ale zahrnuje i záchrannou stanici zvířat a je potřeba k tomu tak přistupovat. Bohužel pan Odstrčil i přes mé ústní a písemné výhrady svými manažerskými kroky ohrozil činnost této organizace,“ sděluje starosta Kuchař s tím, že údajně za čtyři roky přesunul Odstrčil tři pracovní pozice z Národní přírodní rezervace Soos do muzejních struktur a přitom tak o 2,3 milionu korun navýšil personální náklady organizace.