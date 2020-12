Teplé oblečení, ale i deky a teplé podsedáky si v pondělí nesly některé děti do škol. Někteří třídní učitelé už dopředu upozorňovali své žáky, že se bude větrat i za velmi chladného počasí.

Tentokrát se při rozvolňování protiepidemických opatření mohli do lavic vrátit školáci třetích až pátých tříd prvního stupně a vybrané ročníky z druhého.

Například děti ze Základní školy Krušnohorská v Karlových Varech to ale zvládly i bez teplého vybavení. Žádné větší zmatky tam nenastaly, i když se žáci museli při příchodu do školy zorientovat, jakým vchodem mají do budovy vlastně vstoupit.

„Máme čtyři vchody, které jsme využili při této mimořádné situaci. Rozpis, kdo má jaký vchod, jsme vyvěsili na webu školy a na jednotlivých dveřích,“ uvedl ředitel školy Josef Šrámek.

V některých školách, které nemají tolik vstupů, rozdělili žáky podle toho, kdy mají do školy přijít. Část dorazila v 7.45, druhá pak o deset minut později.

Ředitelé doporučili učitelům, aby byli při hodnocení dětí shovívavější. „Teď se teprve ukáže rozdíl mezi jednotlivými žáky. Při distanční výuce to nešlo. Co si budeme povídat, dělat testy na dálku je složité, žáci si posílají výsledky přes různé aplikace. Na druhou stranu to ale podporuje jejich vynalézavost,“ konstatoval ředitel.

Podle něho se už ale za poslední dny ukázalo, jak velké rozdíly jsou mezi jednotlivými žáky ve druhých třídách a kdo bude mít velký problém látku dohnat. „Paní učitelky s tím opravdu bojují,“ poznamenal Šrámek.

Problémy činila i možnost internetového připojení. „Byli rodiče, kteří to vyřešili třeba tak, že s dětmi šli na úřad, protože věděli, že se tam připojí. Pak jsou ale i takoví, kteří jen konstatují, že jim to nejde, a víc to odmítli řešit,“ vysvětlil ředitel školy s tím, že v této nelehké době rozhodně nechtějí s rodiči bojovat. „Chceme je motivovat, že jsme jejich spoluhráči, a ne konkurenti,“ dodal.

Potíže se ale objevují i přímo ve třídách při výuce. „Komunikace v rouškách je složitá, dětem je špatně rozumět a i já jsem po chvilce mluvení už ochraptělá,“ uzavřela třídní učitelka 4. A Pavlína Žáčková, která konstatovala, že děti jsou po tak dlouhé pauze značně roztržité.