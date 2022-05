"Situace je vážná. Na schůzce jsme se mimo jiné dohodli, že je potřeba sjednotit všechny motivační nástroje, které využívají města k nalákání lékařů. Rádi bychom proto tyto motivace rozdělili na dvě roviny - na tu okamžitou a na dlouhodobou," vysvětlil hejtman.

Města se snaží lékaře přilákat různými benefity. Například v Nejdku nabízejí doktorům stavební pozemky pro výstavbu rodinného domu a finanční podporu pro vybudování ordinace. "Už jsme lékaře začali poptávat v různých lékařských časopisech. Zatím ale bohužel bez odezvy," přiznala starostka Nejdku Ludmila Vocelková. V Jáchymově pro zubaře a pediatra zrekonstruovali byty. Jáchymov může na rozdíl od jiných měst ale slavit - jako jediný totiž uspěl v dotačním programu na podporu vzniku ordinací těchto lékařů vyhlášeným letos Karlovarským krajem, protože se mu podařilo sehnat zubařku. Jednání a všechna potřebná kolečka kvůli registraci nové jáchymovské zubařky se táhnou už ale rok a půl. Výsledkem je, že se tam 1. června otevírá nová zubní ordinace.

"Co se týče dlouhodobé podpory, přišli jsme s návrhem finančně podpořit rodiny mediků. Spočítali jsme si, že život vysokoškolského studenta stojí deset tisíc korun měsíčně. My tyto peníze chceme rodinám dát, ročně by to bylo 120 tisíc korun, a to pochopitelně s podmínkou, že po promoci takový člověk začne v regionu působit. Myslím si, že to může být pro rodiny opravdu silná motivace," pokračoval hejtman s tím, že by se vhodní adepti pro studium medicíny hledali už ve vyšších ročnících středních škol.

Návrh na finanční podporu rodin mediků by se mohl už v červnu objevit na jednání krajského zastupitelstva, aby už od začátku nového akademického roku mohl vstoupit v platnost.

