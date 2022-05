Deník ve spolupráci s Vary Guide našel inspirativních TOP 5 míst v Karlovarském kraji, kde by si budoucí novomanželé mohli říct své Ano. „Za těmi nejkrásnějšími místy totiž nemusí zamilovaní jezdit nikam daleko. Všechna najdou v našem regionu,“ sděluje za Vary Guide Kamila Medová.

Statek Jakubov

Velkým zážitkem je obřad na Statku Jakubov. „Svatba v poklidu a okolí Doupovských hor, a to navíc v historické kamenné usedlosti z 16. století. Pokud máte o vysněné svatbě právě takové představy, neváhejte přijet na statek do Jakubova. Najdete tu totiž na jednom místě všechno, co každá poctivá svatba musí mít. Ve stodole, do které se vejde až 120 svatebčanů, je pro vás k dispozici bar s výčepem, prostory k sezení a samozřejmě také k tanci. V hlavní obytné budově pak najdete restauraci s barem, klenbový sál i sociální zařízení. Ptáte se, kde budete mít svatební obřad? No přece na samotném nádvoří hostince, které je pro něj doslova jako stvořené. A pokud nejste organizační typ, i tady vás nejspíše potěšíme tím, že vám tu se vším pomohou,“ vysvětluje Kamila Medová.

Jezírko Dvorana

Jezírko Dvorana je dalším z míst, které okouzlí každou nevěstu, ženicha, ale i svatebčany. „Brát se v přírodě, ale zároveň ve městě? Navíc poblíž jezírka, které se vyjímá nad jedním z nejkrásnějších svatebních míst v Karlových Varech? Právě takovou svatbu si nenechte ujít v Hotelu Dvorana. Ale pozor, ať vám váš osudový termín nikdo nevyfoukne. Kvůli velké oblíbenosti totiž bývá během jarních a letních měsíců hotel plně obsazený. Svatby se tu pořádají ale i v zimě, v areálu je totiž prosklený vytápěný stan, který pojme až 150 osob. A pokud nejste vyloženě organizační typ, nezoufejte. I tady vám totiž vaši svatbu pomohou připravit na míru tak, abyste byli maximálně spokojení. Na výběr budete mít hned z několika cenových balíčků,“ popisuje Kamila.

Aby svatební den žil ve vzpomínkách po celý život, je nezbytné přemýšlet nad správně zvoleným fotografem a kameramanem. „Svatební videa a fotografie tvoříme už přes 15 let, a tak jsme měli možnost poznat nespočet lokací nejen u nás v kraji. Většinou už nás ale svatební pár poptává s tím, že ví, kde svatbu chtějí. Pokud vybíráme společně, je pro nás důležité, aby bylo prostředí fotogenické. Proto jsme vždy raději pro tvorbu mimo prostor na úřadech. Ale mnohem důležitější je nálada novomanželů a pocit z celé svatby,“ říká za Universum Team Miro Novy s tím, že je následně vidět nejen na videu, ale i na fotkách jestli si lidé svatbu užili nebo ne. „Proto nemohu odpovědět, které místo by bylo z těch pěti nejhezčích. Za mě hezkou svatbu dělá atmosféra a lidé, prostor je až na druhém místě. Zažili jsme obřad v létajícím balóně, nebo po obřadní svačinu na benzínce. Byla to vlastně komická situace, ale mohlo za to pandemické opatření. I když to nebyly obřady na zámku, prožili jsme se svatebčany krásné svatby,“ vypráví fotograf a kameraman.

Jak si vybrat z rozsáhlé nabídky toho správného fotografa? „Jsou jich spousty, ale když to vezmu podle nás, tak fotíme a točíme, protože nás to baví a pořád je to naším koníčkem. Pro nás je vždy důležitá osobní schůzka, na které si řekneme představy a očekávání. Takže spíše bych poradil domluvit si s fotografy krátkou osobní schůzku a nevybírat po telefonu nebo messengeru,“ doplňuje.

Salajna

Zní to možná trošku "sedlácky", ale opak je pravdou. Právě statky a stodoly totiž v posledních letech patří mezi trendy a nejvyhledávanější svatební místa. Statek Salajna mezi nimi proto samozřejmě nesmí chybět. „Svatební obřad s hostinou a ubytováním až pro 40 hostů tu můžete mít na jednom místě. Pokud tedy preferujete poklidnější svatbu ve vesnickém prostředí, pak jste tady správně a věřte, že si ho ve svůj osudový den díky zdejší atmosféře okamžitě zamilujete. Jako jediní tu navíc vždy v únoru pro snoubence připravují tzv. „svatební setkání“, kde vám vše vysvětlí a se vším pomůžou. A protože jste na statku, ubytovat hosty tu můžete přímo v maštali, kde mimo jiné protancujete i svoje svatební střevíčky,“ uvádí.

Malé Versailles

S úctou k tradici. S láskou ke kvalitě. Takové je motto restaurace Malé Versailles, nejstarší v Karlových Varech. „Díky romantické atmosféře místního prostředí, včetně zrekonstruovaného altánku a výhledu na jezírko obklopeného lesy, je Malé Versailles velmi vyhledávané pro menší i velké svatební hostiny. Pokud se navíc nevyžíváte v přílišném plánování a organizaci, pak je toto místo ideální právě pro vás. Budoucím novomanželům tu totiž připraví vše tzv. na klíč. Díky velké terase si tak můžete užít váš osudový den ve společnosti až 150 svatebčanů. Malé Versailles se navíc nachází ve velmi klidné části lázeňské zóny, i proto je ideálním místem pro ničím nerušenou svatbu,“ usmívá se Kamila Medová.

Cihelny Golf & Wellness Resort

Chcete se cítit jako princezna a zažít svatební den jako z pohádky? Pak vás svým romantickým zákoutím určitě okouzlí Château Cihelny se zámeckou restaurací a letní terasou. „Zde si můžete vybrat mezi církevním nebo civilním obřadem. Naopak pokud toužíte po originální svatbě na mechovém sametu golfových greenů, můžete tu společně doslova odpálit váš manželský život. Tak jako tak, u obou variant platí, že tu najdete maximální pocit soukromí a společnou noc strávíte v dechberoucím svatebním apartmá. Areál je totiž obklopen hlubokým tichem západočeských lesů. A nadšení budou i vaši hosté ubytovaní v pokojích Château Cihelny, kde se nechají hýčkat ve zdejším wellness centru s bazénem, vířivkou, finskou, solní a parní saunou a velkou nabídkou masáží,“ uzavírá za Vary Guide Kamila Medová.