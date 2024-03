"Průchod pro pěší bude však po celou dobu stavby zachován pomocí provizorních lávek a vymezeného koridoru. Předpokládáme, že uzavírka mostu pro automobily by měla začít od 13. března, a to v případě hladkého průběhu jejího administrativního vyřízení. V rámci rekonstrukce dojde k výměně mostních uzávěrů a ložisek a kompletní obnově asfaltového povrchu vozovky na mostovce. Počítá se také s vybudováním nových chodníkových říms z betonu a repasováním stávajícího zábradlí. Vedle toho proběhne rovněž oprava úložných prahů a přilehlých kamenných pobřežních zdí včetně zřízení nového mostního křídla a přístupového schodiště k řece pro zajištění kontroly a údržby. Most dostane i nový protikorozní nátěr celé nosné konstrukce," uvedla mluvčí Městského úřadu Cheb Simona Liptáková.

Podle uzavřené smlouvy má být rekonstrukce Amerického mostu hotova nejpozději do 31. srpna letošního roku.

