/FOTO, VIDEO/ Vypnuté semafory na křižovatce s Chebskou ulicí, kyvadlový provoz na Hlavní třídě a tvořící se kolony. Taková je nyní situace v centru Mariánských Lázní. Důvodem jsou práce a částečná uzavírka na Hlavní třídě ve směru do centra od světelné křižovatky.

Rekonstrukce šachty na Hlavní třídě potrápí řidiče v lázních, jezdí se kyvadlově | Video: Antonín Hříbal

Na zmiňovaném místě začala společnost Veolia rekonstrukci šachty a v souvislosti s dopravním opatřením jsou i vypnuté semafory na křižovatce s Chebskou ulicí. To je kvůli tomu, aby se netvořily na křižovatce kolony, které by komplikovaly průjezd záchranných složek. „Jen připomínáme, že řidiči nesmějí vjet do křižovatky, pokud nemohou pokračovat v cestě i za křižovatkou. Zároveň žádáme řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti u přechodů pro chodce,“ uvedlo město na svých stránkách.

Omezení by mělo platit do 29. května. Rekonstrukce šachty vyžaduje určité časově náročné stavební procesy, proto tyto práce nemohly být součástí plánované rekonstrukce Hlavní třídy. „V návaznosti na tyto práce jsem požádal příslušné orgány o opětovné zprovoznění průjezdu komunikace za Tescem směrem na Husovu ulici,“ informoval starosta Martin Hurajčík.