Dopravní omezení v Dyleňské ulici. Od pondělí 12. srpna začala v Chebu oprava vodovodního řadu, která ovlivní dopravu v oblasti. Práce budou probíhat po etapách a způsobí částečné uzavírky komunikace. Obyvatelé by měli počítat s dočasnými omezeními.

Důležitá oprava vodovodního řadu v Chebu v Dyleňské ulici začala 12. srpna. Práce budou probíhat v části ulice, která se táhne od křižovatky s ulicí U Stadionu až po uzavřenou lávku pro pěší směrem do Hájů.

Opravy budou rozděleny do několika etap, přičemž v každé z nich bude opraven jen krátký úsek ulice. To znamená, že se postupně jednotlivé části Dyleňské ulice dočasně uzavřou pro provoz, aby mohly proběhnout stavební práce. Dopravní omezení však budou vždy pouze částečná, což by mělo minimalizovat dopad na řidiče a obyvatele v okolí.

Cílem je zajistit plynulý průběh prací a co nejdřívější dokončení oprav, které přispějí ke zlepšení vodovodní infrastruktury v této části města.

Opravy by měly zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávek vody pro obyvatele v této oblasti. Přesný harmonogram prací bude záviset na průběhu stavebních činností a počasí, ale město bude průběžně informovat o všech změnách a aktualizacích.

Bližší informace najdete na: https://www.cheb.cz