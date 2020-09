Že je relikviář svatého Maura opravdu váženým českým klenotem, svědčí fakt, že se stal součástí předpremiéry v Českém centru v Paříži v rámci Dnů evropského dědictví. Tam ho bečovští památkáři představují od pondělí 14. září. „Jde o mezinárodní výstavní projekt Devět století společné historie, který připravuje Národní památkový ústav. Jeho tématem je relikviář a spojení dvou měst – českého Bečova a belgického Florennes,“ vysvětluje bečovský kastelán Tomáš Wizovský. Právě ve Florennes byl totiž relikviář mezi roky 1225–1230 vyroben na zakázku zdejšího benediktýnského kláštera. Od církevní rady jej roku 1838 odkoupil tehdejší majitel Bečova Alfréd de Beaufort-Spontin, jehož rod je s bečovským zámkem neodmyslitelně spojen, a nechal ho opravit.

„Jde o první prezentaci výstavy, která se v září příštího roku objeví v rodišti relikviáře – ve Florennes. Česko-francouzská výstava nabízí návštěvníkům prostřednictvím panelů a haptického modelu relikviáře možnost seznámit se s poutavou historií relikviáře a také blízký kontakt s uměleckým řemeslem přelomu 12. a 13. století,“ dodává Wizovský.

Letos to bude už 35 let, co relikviář objevili kriminalisté v bečovské kapli. Kvůli covidu se ale žádné slavnosti neplánují.