Restaurace na Chebsku jsou na nová protiepidemická nařízení připravené, nabízejí i možnost udělat si testy přímo na místě. Od 1. listopadu totiž smějí do restaurací jen ti hosté, kteří se prokáží očkováním či negativním testem a je povinností obsluhy to od klientů požadovat.

1. listopad je ve znamení restrikcí, která se nejvíce dotknou kaváren, barů a restaurací. Vyšli jsme s Deníkem do ulic a zeptali jsme se na názory zaměstnanců těchto podniků. | Foto: Restaurace Vildštejn, Bagel Lounge Cheb, Restaurace Hvězda Cheb

„Větší příliv zákazníků zatím nebyl. Každopádně naše klienty očekáváme a jsme připravení a hlavně jsme se na tuto situaci připravit museli. Máme tu v zásobě respirátory a sami si testy dělat musíme. Nikomu se to sice moc nelíbí, ale bohužel se opatření dělat musí. Teď uvidíme, jak vše bude fungovat. Zatím tu bylo pár lidí a co si budeme povídat, je to nepříjemné, když přijdete do restaurace a hned se vás někdo zeptá, jestli máte test, takže se snažíme o příjemný přístup k našim klientům, aby je to hned neodradilo. Zatím testy všichni mají nebo jsou očkovaní,“ říká servírka restaurace Hvězda v Chebu Dominika Horáková.