Kvůli nouzovému stavu přišel na tržbách o tři miliony korun. Teď se začal život do provozovny postupně vracet. Jde o jednu z nejvyhledávanějších jídelen v centru města, denně si sem našly cestu stovky lidí. Teď kvůli opatřením a zřejmě i kvůli obavám z nákazy sem jich přišlo jen několik desítek.

„Samozřejmě jsme museli přizpůsobit prodejnu, aby vyhovovala všem hygienickým nařízením,“ sdělil Petr Utíkal. „Museli jsme upravit počet míst k sezení, odebrali jsme stoly a upravili jsme provozovnu tak, aby stoly byly metr a půl od sebe. Navíc jsme museli nachystat i dezinfekce, a musím říct, že lidé a hosté jsou už velmi navyklí, nedělá jim problém dezinfekci použít,“ zhodnotil vedoucí.

Do normálního stavu se však bude provozovna dostávat dlouho.



„Během nouzového stavu jsme přišli na tržbách o zhruba tři miliony korun. Než se všechno vrátí do starých kolejí, uběhne podle mého tak půl až tři čtvrtě roku. Lidé sami jsou ještě dost zmatení kvůli všem zákazům a příkazům, takže uvidíme, jak se celá situace vyvine,“ zhodnotil vedoucí restaurace.



I v průběhu krize se ukázalo, že štamgastům není osud restaurace lhostejný. Objednávali si jídla s sebou, nebo domů. A alespoň tak zajistili malou náplast na krizi.



„Během nouzového stavu jsme zavedli rozvozy jídel, o které byl ohromný zájem, což nás velmi mile překvapilo. Denně jsme rozvezli zhruba šedesátku jídel. Kromě toho si mnoho lidí i přišlo pro oběd přímo do naší provozovny, jídlo si objednali telefonicky,“ poznamenal Petr Utíkal.

Teď se štamgasti s nadšením vrátili přímo do restaurace.



„Chodím do restaurace už několik let a za nic na světě bych neměnil. Co velmi obdivuji, je fakt, že se tu jí z běžných porcelánových talířů, jídlo je velmi chutné. V době krize jsem si ho sice objednával a jezdil jsem si sem pro něj, ale jídlo jsem pak musel někde ohřát, na což při práci není moc času. Ale chtěl jsem tuto restauraci nějak podpořit, obsluha je tady fantastická a rychlá,“ sdělil Milan Nečekal z Chebu.



„Do této restaurace chodím už několik let, protože tu velmi dobře vaří, těšil jsem se, až se tu zase v klidu najím,“ řekl další z hostů Roman Karáčoň z Chebu.