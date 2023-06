Nejednoho řidiče překvapily změněné uzavírky na D6 a musel tak dojet do Louček nebo do Sokolova, kde se musel obracet a vracet zpět.

Řidiči si oddechnou, zmatky na karlovarské D6 skončily. Oprava je hotová | Video: Jana Kopecká

Řidiči, kteří využívají rychlostní silnici D6 v úseku od Karlových Varů na Sokolov, si mohou oddechnout. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už dokončilo tento týden generální opravu této komunikace, a to dokonce o pár dní v předstihu.

I když oprava nezpůsobovala přímo na dálnici zásadní dopravní komplikace, uzavírky se velmi často operativně měnily podle toho, na kterém úseku se právě pracovalo. A tak se střídalo uzavírání jednotlivých výjezdů a nájezdů, což nejednoho řidiče v danou chvíli překvapilo.

Na objížďky doplácely i sousední obce a města, protože trasa vedla přes ně. Příkladem je Chodov nebo obec Hory. Sama starostka Hor Lucie Hostašová s úsměvem prozradila, že i ji mnohdy uzavírky překvapily. „I já jsem dvakrát musela dojet až do Sokolova, kde jsem se otočila a vracela se zpátky, protože se uzavírky právě změnily. Lepší informovanost řidičů by v takovém případě byla na místě. Když jsme se o situaci u nás v Horách bavili, bylo nás opravdu mnoho, kdo se musel obracet a vracet se zpět, protože výjezd byl uzavřený,“ komentovala práce na D6 starostka Hor s tím, že si obec nyní konečně oddychla. Nečekaný dopravní nápor konečně polevil.

A hodně se ulevilo i Chodovu. „Je znát, že práce na D6 skončily. Řada lidí od nás dojíždí za prací do Sokolova, stav se pro ně nyní výrazně zlepšil. Objízdná trasa dost často vedla přes Chodov a navíc řada řidičů si zkracovala stejně cestu přes nás, protože dopravní situace byla pro některé mnohdy poněkud komplikovaná,“ konstatoval starosta Chodova Patrik Pizinger s dovětkem, že je na čase brát vážně příprava obchvatu Chodova, který by městu hodně ulehčil.

Jak upřesnila mluvčí ŘSD Dana Zikešová, rekonstrukce se týkala 7 km dlouhého úseku dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Nyní se už dokončují jen práce na přejezdových místech ve středovém dělícím pásu. „Hlavní náplní stavby byla výměna vrchní asfaltové vrstvy, která byla provedena zejména z důvodu pravidelné údržby a prodloužení životnosti spodních vrstev konstrukce dálnice. V místech největšího poškození došlo i k výměně ložné vrstvy.

Na základě provedené pasportizace jsme zjistili několik typů viditelných trhlin ve velikém rozsahu, které mají vliv na trvanlivost obrusné vrstvy, únosnost vozovky a její životnost. Z ekonomické stránky byla proto výměna vrchní obrusné vrstvy adekvátní. V případě, že by se s opravou otálelo, došlo by do budoucna i k degradaci ložné vrstvy, a tím pádem i finančně náročnější opravě,“ upozornila Zikešová.

Zhotovitelem opravy za 120 milionů korun bez DPH, která začala 12. dubna a trvala tak dva měsíce, byla společnost Silnice Group a. s.