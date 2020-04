Nechápou, jak je možné, že odbavování nejde udělat rychleji. Policie sice pracovní síly na hranicích posílila, i přesto se však nedaří kolonám zabránit.

„Je to šílené a absurdní. Stál jsem v koloně několik hodin a následně jsem měl problémy v práci v Německu,“ sdělil Vít Bezděk z Lubů. „Tolik byrokracie, když člověk jede s náklaďákem, mi nejde na rozum. A to jsem jel ještě dřív, abych do práce dojel včas. Německý zaměstnavatel mi musí opakovaně dávat potvrzení o tom, že tam pracuji. No nestačím se divit. Nechápu proč, když jsou takové kolony, ty kontroly nezjednoduší? A to ještě k tomu často policistům vypadává počítačový systém, do kterého informace zadávají,“ poznamenal řidič.

„Nejfrekventovanějším hraničním přechodem v Karlovarském kraji je Pomezí nad Ohří (CZE) – Schirnding (DEU),“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Policisté na přechodu v Pomezí denně zkontrolují kolem tří tisíc osob ve zhruba 1 500 vozidlech. „V místech určených pro překračování státních hranic České republiky s Německem jsme nasadili maximální počet policistů. Kde to bylo technicky možné, jsme rozšířili počet jízdních pruhů, abychom co nejvíce zamezili vzniku kolon,“ dodala mluvčí.