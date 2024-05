Riviéru slavnostně otevřeli na začátku letní sezóny 29. června 1929. Sousední rybník s německým názvem Unterer Schmelzteich sloužil původně potřebám těžby a zpracování rudy. Při stavbě Riviéry dokonce dělníci narazili na středověkou štolu, kde se ztrácela voda. Tu pak zavalili a zabetonovali. Projektantem byl vídeňský stavitel Fritz Epstein a díky obrovské snaze dělníků bylo koupaliště postaveno už za sedm týdnů.

Na Riviéru zůstaly jen vzpomínky

Koupaliště bylo oblíbeným místem pro místní, dojížděli i lidé ze širokého okolí. Takto vzpomínají na někdejší dobu, kdy bazén i břehy byly plné lidí.

Riviéra: Od slávy k chátrání, koupaliště s budovou jako parník je opět na prodejZdroj: Archiv autora/Deníku„Má poslední vzpomínka na Riviéru mého dětství byla s maminkou - na kolech. Pití s sebou připravila do takové okrové, na povrchu drsné, čutory. Ve větší hloubce si pamatuji na směs bahna a řas. Ten den z vody vynesli utopeného vojáka, což jsem měla dlouho před očima,“ napsala Pavla Plzáková.

„Za mě to bylo jedno z nejkrásnějších koupališť. Akorát nafukovat lehátko pusou nebyla až taková sranda,“ dal vědět Jan Aichler.

„Pro mě obrovská srdcovka, já jsem tam vlastně vyrostl…“ uvedl Jan Martinek.

Zdenka Fischerová doufá v obnovu: „No mám krásné vzpomínky, bydlím přímo na proti. A věřte, je to hrozně vidět, jak to chátrá. Snad se to někdy někomu podaří, aby to zas fungovalo.“

Denis Kočí: „Tam jsem se naučil plavat za pomoci vojáků z Klimentova.“

Arna Krpejšová zavzpomínala: „Často jsme tam jako děti s babičkou chodily. Riviéra měla svojí zajímavou atmosféru, prostě trochu i Francie.“