/VIDEO, FOTO/ Michal Fousek pilotuje vrtulník sedm let, do Chebu přiletěl s americkým Robinsonem. Jaroslav Ančinec si se svým synem Pavlem před dvaceti lety sami nakreslili a pak i sestrojili malé letadlo. Oba dorazili v sobotu na letiště u Chebu, kde se konal den otevřených dveří, a bylo se vskutku nač dívat. Srdce leteckých fandů, malých i velkých návštěvníků potěšila letadla malá, menší i nejmenší modely, a také vrtulníky, dvojplošník, kluzáky i vírník.

Robinson létal nad Chebem, letiště představilo i letadlo domácí výroby | Video: Antonín Hříbal

Mírný vítr a nízká oblačnost nebyly na překážku ani vyhlídkovým letům malým motorovým letadlem nebo vrtulníkem. Právě vrtulník Robinson pilotoval Michal Fousek, který za řídící páku do kokpitu usedá sedm let. Dorazil ze sousedního Waldsassenu. „Máme tam leteckou školu, provádíme různé letecké činnosti s vrtulníkem, a v podstatě sem jsme přeletěli jen přes kopec,“ usmívá se pilot stroje Robinson R44, čtyřmístného lehkého vrtulníku vyráběného od roku 1992 americkou společností. „Maximálně se dá letět zhruba 240 kilometrů za hodinu, cestovní rychlost je dvě stě a dolet tři hodiny. Je to jeden z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších vrtulníků na světě.“

Jaroslav Ančinec před svým letadlem, které se synem Pavlem pojmenovali Pája. Zdroj: Deník/Antonín HříbalPřed dvaceti lety si letadlo postavili otec Jaroslav Ančinec spolu se synem Pavlem a pojmenovali ho zkratkou z prvních dvojic svých jmen Pája. I když je letadlu vlastně jen dvacet let, motor má ale mnohem starší. „Letadlo je náš miláček, a stále ho vylepšujeme,“ sedí v kokpitu a pro Deník říká dvaaosmdesátiletý majitel a výrobce ultralightu. „Páju pohání letecký motor Mikron, který byl vyrobený už v roce 1948. Ovšem tenkrát dali do motoru vše, co se vědělo, takže je to velmi kvalitní výroba.“ Malé letadlo dělali doma o sobotách, nedělích, volných dnech. Konstrukce je laminátová, tak nejprve museli udělat speciální formy. Celkem jim výroba trvala pět let.

Zdroj: Antonín Hříbal

Pocity před prvním letem byly smíšené. „První byl, jestli to vůbec poletí… Ale vzneslo se to a Pája létá velice dobře,“ dodává pan Jaroslav. V zimě se synem sice nelétají, ale jak přijde jaro, usedají do kokpitu minimálně jednou za týden.

Den otevřených dveří na chebském letišti je tradiční akcí, se kterou začali organizátoři z Ultralihgt Club Chebu už před patnácti lety. „Ke dni otevřených dveří pořádáme ještě slet všeho možného, co létá. Předpoklad je, že se tu během dne sletí ke stovce letadel všeho druhu od malých po větší, malá sportovní letadla, nějaký ten vrtulník, vírník,“ za organizátory přibližuje leteckou akci Miroslav Rod.

VIDEO: Krásenský vrch a Krudum, rozhledny, které nabízí úchvatné pohledy

Na boku letištní dráhy i dalších místech se v průběhu soboty seřadily desítky letadel od ultralightů, přes malé motorové dolnoplošníky a hornoplošníky a také sportovní letadla i větroně.

Spolek Ultralihgt Club Cheb existuje od roku 1997 a jeho cílem je vytvoření podmínek a podpora letecké sportovní činnosti na letišti v Chebu. Současně také vychovávají piloty a příznivce tohoto krásného, ale náročného sportu.