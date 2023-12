Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

Patrový autobus Neoplan N122 sjel u Nažidel 8. března večer, kolem 20.20, ze sedmimetrového srázu, přetočil se přes střechu a zůstal ležet na levém boku. Zpátky na vozovku ho druhý den vytáhla těžká technika. | Foto: Deník/ Redakce

Březen

Dvacet let od nehody u Nažidel: Mami, jedeme jako blázni! Domů už se nevrátili

Byla to cesta, která převrátila naruby životy mnoha rodinám. Před dvaceti lety havaroval zájezdový autobus u Nažidel. Po nehodě zemřelo 20 lidí. „Mámo, budu brzy doma, jedeme jako blázni…“ Tak zněla poslední slova, která od svého syna slyšela matka jednadvacetiletého Viktora Harta. Bylo to 8. března 2003 ve 20.16 hodin. Viktor v tu chvíli seděl v autobusu neoplan, který z rakouských Alp vezl účastníky lyžařského zájezdu domů na Karlovarsko. Více chlapec říct nestihl a domů už se nikdy nevrátil. Jeho jméno se objevilo na seznamu smrti. Seznamu obětí nejtragičtější nehody autobusu v novodobé historii Česka.

Komín v centru Chebu už zdobí dva čápové. Samička na samce čekala dva týdny

Komín v cnetru města Chebu už zdobí dva čápové. Samička přiletěla už 18. února. Samec 6. března na svátek Miroslava, a podle toho dostal také jméno. Podle pozorovatelů čápů se jedná o jiného samce, než tu byl vloni. O jakého samce přesně jde, se podaří zjistit, až podle čísla kroužku na noze. Zpočátku ho samice, s jménem Gizela, nechtěla přijmout, nakonec však svolila. A tak už na komíně bydlí spolu.

Skupina lákala na práci do Británie, pak zájemce zotročila a obrala o peníze

Pro zvlášť závažný zločin obchodování s lidmi podal státní zástupce obžalobu na čtyři osoby, které policisté zadrželi v případu s krycím názvem KOTRBA, tedy organizované skupiny, která nabízela „dobře placenou práci“ ve Velké Británii. Zabývali se jím kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Informoval o tom mluvčí policie Jaroslav Ibehej. Organizovaná skupina 2 mužů a 2 žen měla podle závěrů kriminalistů NCOZ v letech 2016 až 2019 nabízet „dobře placenou práci“ ve Velké Británii osobám ze sociálně slabého prostředí z Karlovarského kraje. "Následně měli obžalovaní dopravit do Velké Británie nejméně sedm osob, kterým odebrali doklady a telefony, kdy pod pohrůžkou násilí nebo za použití násilí je měli nutit pracovat až šest dnů v týdnu ve dvanáctihodinových směnách v restauracích nadnárodního řetězce rychlého občerstvení. Za tuto činnost však poškození neměli dostávat téměř žádné peníze, mzda byla zasílána na účet jednoho z obžalovaných," uvedl mluvčí. Podle závěrů kriminalistů NCOZ obžalovaní tímto způsobem získali prospěch ve výši zhruba 3 miliony korun. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Plzni.

"V případě odsuzujícího pravomocného rozsudku v ČR hrozí obžalovaným trest odnětí svobody v rozmezí od 8 do 15 let," konstatoval mluvčí.

Kraj uzavíral smlouvy na autobusovou dopravu bez soutěže, pokuta je 2,7 milionu

Pokutu 2,7 milionu korun dostal Karlovarský kraj za to, že v letech 2018 až 2021 postupně uzavřel tři smlouvy na zajištění autobusové dopravy bez soutěže o zakázku. Potvrdil to předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Karlovarský kraj podle hejtmana Patra Kulhánka v jisté míře počítal s možným rizikem v podobě postihu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. "Nicméně jsem i nadále přesvědčen o tom, že již minulé vedené kraje nemělo jinou možnost postupu při uzavírání smluv na zajištění autobusové dopravy bez soutěže o zakázku. Prodloužením smlouvy jsme ušetřili významné finanční prostředky oproti novému výběrovému řízení, kde by si dopravci museli pořídit nové autobusy a tím by nabídky obsahovaly výrazně vyšší cenu. Naším odhadem ušetříme tímto krátkodobým kontraktem zhruba 30 milionů korun, což je ve srovnání s uloženým postihem v hodnotě 2,7 milionu korun částka násobně vyšší," uvedl hejtman.

Autobus havaroval na zledovatělé silnici, hasiči evakuovali 43 dětí

Autobus převážející čtyři desítky dětí na lyžařský výcvik zapadl na zledovatělé silnici u Přebuzi na Sokolovsku. "Autobus nemohl dál pokračovat a dopravce nebyl schopný na místo poslat náhradní vůz. Členové horské služby společně s hasiči tak převezli všechny děti do zřízeného evakuačního centra v horské chatě v Přebuzi. Odtud je pak svým autobusem převezli hasiči do Bublavy, kde jsou malí lyžaři ubytováni," popsal mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Dodal, že hasiči pomohli i s přeložením zavazadel a lyží. Celkem bylo z autobusu evakuováno 43 dětí a jejich dospělý doprovod.

Pět hodin čekání a nervy v kýblu, tvrdí žena. Nesmysl, oponuje nemocnice

Pacientka si připadala na akutní ambulanci v karlovarské nemocnici jako přítěž. Podle vedení nemocnice ale někteří lidé tuto službu zneužívají na ošetření banálních či dlouhodobě neléčených nemocí. Otřesný zážitek si z návštěvy akutní ambulance v karlovarské nemocnici odnáší Zuzana Večerková, která kvůli pokousání kočkou musela vyhledat tamní lékaře. Do rána se jí ruka zanítila a bolest se stupňovala, lékařské ošetření tak bylo nevyhnutelné. Zdravotní péče se na tamní ambulanci nedočkala. Pomohli jí až v ostrovské nemocnici, kde se jí lékaři věnovali okamžitě.

Opěrná zeď domu v Karlových Varech se sesula

Část opěrné zdi bytového domu v Karlových Varech se sesunula. Nikomu se přitom naštěstí nic nestalo. "Hasiči zajistili místo události, zkontaktovali a zkontrolovali obyvatele domu, zároveň na místo povolali kynology se speciálně vycvičenými psy pro vyhledávání osob v sutinách. Ti žádné místo neoznačili," popsal zásah mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Na místě hasiči spolupracovali se zástupci magistrátu a stavebního úřadu, na nich bude nyní určit další postup pro bezpečné zajištění stavby.

V Teplé i na Andělské hoře hořely rodinné domy. Dvě osoby se popálily

Poměrně rušný víkend měli hasiči Karlovarského kraje. Zasahovali totiž hned u dvou požárů rodinných domů, u obou dvou se popálili lidé. K prvnímu požáru došlo na Andělské Hoře na Karlovarsku. "Hořela tu střecha rodinného domu. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Na místě byla jedna zraněná osoba, kterou jsme předali do péči záchranářů. Příčina je stále v šetření, předběžná škoda byla odhadnutá na 2 miliony korun," hlásil mluvčí hasičů Martin Kasal. Jak doplnil mluvčí záchranné služby Radek Hes, při požáru se popálil cizinec, který utrpěl popáleniny druhého stupně menšího rozsahu a byl převezen do karlovarské nemocnice.

Pak hasiči vyjížděli do Hoštce, části města Teplá na Chebsku. "Aktuálně tu zasahujeme u požáru střechy rodinného domu, kde byla jedna zraněná osoba. Na místě je pět jednotek hasičů," informoval krátce po poledni Kasal. "Šlo o ženu, která utrpěla popáleniny prvního a druhého stupně, zranění nejsou až tak vážná. Ženu jsme převezli na chirurgické oddělení chebské nemocnice," uzavřel mluvčí záchranné služby.

Kvůli energiím rozpustila KV Arena led v tréninkové hale

Vedení KV Areny dodrželo své rozhodnutí ze začátku roku a rozpustilo led v jedné ze dvou hal, kde je ledová plocha. Kvůli drahým energiím je totiž luxus provozovat obě haly, když už není potřeba. Jednatel KV Areny Roman Rokůsek na začátku roku totiž avizoval společně s vedením města, které multifunkční halu vlastní, že pokud nebudou úspěchy hokejových družstev v play off, led se rozpustí. Dobré výkony stále ovšem podává dorostenecké mužstvo, které musí někde trénovat a někde také odehrát svá utkání.

"Máme dvě plochy a je vlastně jedno, která se uzavřela. Z pohledu energie mají totiž obě dvě srovnatelné náklady. Tréninková hala tak přestala být v provozu o minulém víkendu, kdy se tam led rozpustil. Všechny dorostenecké soutěže se dokončí na velké hale. Ta zůstane otevřena vzhledem k velké účasti diváků na těchto turnajích," uvedl Rokůsek s tím, že v hlavní hale tak od minulého týdne netrénují jen malí hokejisté, ale i krasobruslaři. "Veřejné bruslení stále jede, je o něj velký zájem. Doposud bylo v tréninkové hale, a i to jsme přesunuli do té hlavní. Jakmile skončí dorostenecká soutěž, ukončíme i veřejné bruslení. Zatím to vypadá na polovinu dubna," upřesnil jednatel KV Areny.

Na D6 se začal stavět další úsek

V úterý 28. března tak byla zahájena avízovaná výstavba další části D6, a to u Hořoviček na Rakovnicku. Dálnice D6 se tak prodlouží až na hranice Středočeského kraje ke křížení se silnicí I/27, kde vznikne nová mimoúrovňová křižovatka. Práce nabraly na dálnici spojující hlavní město se západním koutem republiky rychlé tempo, protože teprve nedávno, a to na začátku února, byla zahájena výstavba úseku u sousedních Hořesedel, a u jen pár kilometrů vzdálené obce Krupá se už pracuje na stavbě nejdelší estakády dálnice D6.

Na D6 se začal stavět další úsek. Karlovarsko přijde na řadu příští rok

„Nový dálniční úsek u obce Hořovičky zahajujeme těsně po zahájení sousedního úseku u Hořesedel. Na dálnici D6 tak nyní budou ve výstavbě celkem tři úseky a po zahájení výstavby mezi Lubencem a Petrohradem bude na D6 rozestavěno celkem 33 kilometrů dálnice. Není to jen D6, kde je momentálně rekordní rozestavěnost,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Úsek u Hořoviček bude dlouhý 5,2 kilometru a za 1,5 miliardy korun bez DPH ho staví konsorcium firem Berger Bohemia, Eurovia CS a a Stavby mostů. Hotový má být za dva roky stejně jako ten 9,2 kilometru dlouhý u Hořesedel, jehož náklady mají dosáhnout necelé 1,9 miliardy korun bez DPH, jeho otevření se plánuje také v roce 2025. Etapa u Krupé se má otevřít už v srpnu 2024. Část u Hořoviček bude spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021 – 2027.

Rada odvolala ředitelku Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Po třech letech končí ve funkci Ivana Borovcová, ředitelka Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád (SPLZaK), příspěvkové organizace města. Ve středu 29. března ji odvolala rada města, která zároveň na tuto funkci vyhlásí výběrové řízení. Informaci potvrdil Jan Kopál, mluvčí magistrátu. "Do skončení výběrového řízení je vedením SPZaKU pověřen hydrogeolog Tomáš Vylita," dodal mluvčí Kopál.

Podle něj nebylo město s prací ředitelky Borovcové příliš spokojeno a rada je toho názoru, že by tato příspěvková organizace mohla fungovat lépe. Pod správu SPLZaK spadají čtyři kolonády, Vřídelní, Mlýnská, Tržní, Sadová a další prostory s jímáním pramenů jako například pavilon Sadového pramene, Štěpánčin pramen či pramen Železnatý. Právě Vřídelní kolonáda prošla v uplynulých letech náročnou rekonstrukcí, která si vyžádala i přesun tryskajícího vřídla ze skleněné kupole kolonády do venkovních prostor. Zpět se pramen vrátil po šesti letech.

Dívence z Chodova uvízla hlava v záchodovém prkénku

Nejen požáry a tragické nehody, ale i úsměvné a netradiční zásahy mají za sebou chodovští hasiči. Netradiční záchranu si připsali hasiči z Chodova na Sokolovsku. Pomáhali dívence, které uvízlo na krku malé záchodové prkénko. "S podobným zásahem jsme se ještě nesetkali. Občas přišel někdo s tím, že potřebuje sundat prstýnek. Pár výjezdů jsme měli také k osobám, ze kterých jsme sundávali různé předměty. Ale s prkýnkem kolem krku k nám na stanici ještě nikdo nepřišel. V naší práci se setkáváme s hrůznými případy, kde jsou i úmrtí. tento zásah je z té druhé, úsměvné strany," řekl velitel chodovských hasičů Jiří Kiss. Dívka si prkénko natlačila přes hlavu na krk, ale záhy zjistila, že stejnou cestou z krku dolů to zkrátka nejde. Na pokusy vyděšené maminky reagovala bolestivě. A tak nezbylo nic jiného, než se s netradiční ozdobou krku vydat k místním hasičům. Následovala tak procházka po Chodově až k budově Městského záchranného systému, kde zkušení hasiči provedli bezpečné a bezbolestné odstranění prkýnka. "Záchrana byla otázkou několika minut a dívenka neutrpěla žádné zranění," dodal Kiss.