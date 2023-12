Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

Ewan McGregor a Clara McGregorová ve filmu Druhá šance (You Sing Loud, I Sing Louder). | Foto: KVIFF

Červen

U Kraslic hořel les, pomáhali jej zdolat i hasiči z Německa

U Kraslic na Sokolovsku vzplanul lesní porost. Na místě zasahovali také hasiči z Německa. "Velitel zásahu si vyžádal i letecké hašení. Vlivem větru se požár šíří," uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Karlovarský kraj zůstal bez proudu. Problém měli pacienti i lidé ve výtazích

Většina obyvatel Karlovarského kraje se potýkala s problémy. Ve většině regionu totiž došlo k výpadku elektrického proudu, což

způsobilo například i zdravotní potíže lidem, kteří jsou napojeni na oxygenátory. Hasičský záchranný sbor tak ihned začal zajišťovat transport a distribuci generátorů k těmto pacientům. „Dnes ráno kolem 8.30 došlo k výpadku proudu na transformátoru ve Vítkově. Co bylo příčinou, v tuto chvíli ještě nevíme. Do půl hodiny jsme začali dodávky elektřiny opět obnovovat,“ informovala mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová. Podle ní zůstala bez elektřiny většina území Karlovarského kraje, přičemž byly jednotlivé trafostanice opět nastartovány do provozu.

Mrtvým motorkářem je známý karlovarský lékař. Smetl ho přívěsný vozík

Obětí tragické nehody tří motocyklů, k níž došlo v úterý 6. června kolem šestnácté hodiny na silnici u Královského Poříčí na Sokolovsku, je známý karlovarský obvodní lékař Tomáš Gajar. Za velkou tragédii může rozkmitání přívěsného vozíku, který byl zapřažen do osobního vozidla Škoda, jež právě tou dobou stejným místem projíždělo. Vlek auta, který převážel těžké lžíce od bagru, tak v podstatě smetl všechny motorkáře. Navíc z něho při srážce lžíce bagru vypadly a motorky do nich ještě narazily.

Řidiči si oddechnou, zmatky na karlovarské D6 skončily. Oprava je hotová

Řidiči, kteří využívají rychlostní silnici D6 v úseku od Karlových Varů na Sokolov, si mohou oddechnout. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už dokončilo generální opravu této komunikace, a to dokonce o pár dní v předstihu. I když oprava nezpůsobovala přímo na dálnici zásadní dopravní komplikace, uzavírky se velmi často operativně měnily podle toho, na kterém úseku se právě pracovalo. A tak se střídalo uzavírání jednotlivých výjezdů a nájezdů, což nejednoho řidiče v danou chvíli překvapilo. Na objížďky doplácely i sousední obce a města, protože trasa vedla přes ně. Příkladem je Chodov nebo obec Hory.

Nedoplatky za teplo musí nájemníci městských bytů v Lubech zaplatit

Nájemníci městských bytů v Lubech na Chebsku reklamovali vysoké částky za teplo, které jim přišly ve vyúčtování. Výjimkou nebyla ani suma ve výši 70 tisíc korun. Lidé byli zoufalí a po prvotním šoku sepsali petici a částky reklamovali. Nyní jim přišla odpověď od právníka, která je nepotěšila. Vyúčtování je správné, k žádné chybě prý nedošlo. Řada lidí nyní řeší, jak se dluhem vypořádat.

Soukromá onkologická ambulance ve Varech končí. Pacienty převezme nemocnice

o poněkud složité situace se dostala soukromá onkologická ambulance, kterou stále provozuje společnost v karlovarské Libušině ulici, jíž zcela vlastní známý lékař Roman Šmucler pod hlavičkou firmy Asklepion. Vážně nemocní pacienti, kteří mohou toto centrum využívat, ale nemusejí mít obavy, že by museli za léčbou cestovat desítky kilometrů a že by jim v Karlových Varech nebylo pomoci. Postará se ně o Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary (KKN). Jak informovala mluvčí Markéta Singerová, pro onkologickou ambulanci se právě rekonstruují prostory v jednom z pavilonů, otevřít by se měla od září.

Fotbalista Limberský obžalován z vydírání. Stane před soudem v Karlových Varech

Známý český fotbalista David Limberský stane před Okresním soudem v Karlových Varech, a to kvůli obžalobě, kterou na něj podal karlovarský státní zástupce Jiří Kožina. A nejde o žádnou banalitu. Bývalý český fotbalový reprezentant se bude před karlovarským soudem zpovídat z vydírání, kterého se měl dopustit ještě s dalšími třemi komplici v září loňského roku za pomoci střelné zbraně. I další tři aktéři už byli obžalováni. „Obžalobu nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit,“ komentoval kauzu karlovarský okresní státní zástupce Pavel Dvořák. „Ano, mohu potvrdit, že obžaloba byla podána, a to 30. května. Vzhledem k tomu, že byla podána v Karlových Varech, předpokládám, že soud bude tady. Případ dostal na starosti soudce Adrian Matuš, který se nyní s obžalobou podrobně seznamuje,“ potvrdil informaci Deníku Aleš Fikker, předseda Okresního soudu v Karlových Varech s tím, že zatím nedokáže říci, kdy by mělo začít hlavní líčení.

Hvězdy první velikosti na karlovarském festivalu

Další hvězdný skalp se podařilo ulovit Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary (MFF), který se koná od 30. června do 8. července. Cenu prezidenta MFF KV převezme letos představitel legendárního Obi-Wana Kenobiho ze Star Wars Ewan McGregor, který v Karlových Varech zároveň představí nový snímek Druhá šance. V něm si zahrál po boku své dcery Clary, i ona bude hostem letošního ročníku MFF KV. Vedle herce Russella Crowe, který v Karlových Varech bude účinkovat jako hudebník při zahajovacím dni se svou kapelou Indoor Garden Party, je Ewan McGregor už druhou potvrzenou mužskou hvězdou letošní filmové přehlídky. Proslavila ho role Marka Rentona kultovního dobového hitu Trainspotting, který v roce 1996 byl promítán právě na karlovarském festivalu a stal se okamžitě naprostým trhákem 30. ročníku. Ewan McGregor patří k mimořádným hereckým osobnostem současnosti, je držitelem Zlatého Glóbu, ceny Emmy, dvou Evropských filmových cen a řady dalších ocenění. Cenu prezidenta MFF KV převezme také švédská herečka a producentka, držitelka Oscara Alicia Vikanderová. Nejcennější filmovou cenu získala v roce 2015 za roli v uznávaném dramatu Dánská dívka, a to za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Nástupkyně Angeliny Jolie v roli Lary Croft v akčním snímku Tomb Raider představí v Karlových Varech svůj poslední snímek Královnin gambit, který bude letošním zahajovacím filmem karlovarského festivalu, a kde ztvárnila roli Kateřiny Parrové, šesté manželky Jindřicha VIII.

Jiřího Bartošku převezli do nemocnice. Dva týdny před zahájením MFF Karlovy Vary

Prezident Mezinárodního filmového festlivalu Karlovy Vary (MFF) a legendární herec Jiří Bartoška byl dva týdny před zahájením 57. ročníku MFF hospitalizován ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. A to po prodělané viróze.

Informaci o hospitalizaci Deníku potvrdila mluvčí festivalu Uljana Donátová. Podle ní je Jiří Bartoška v nemocnici na rehabilitačním pobytu, který absolvuje na standardním pokoji III. chirurgické kliniky u profesora Roberta Lischkeho.

Císařské lázně mají zpět svou noblesu. Koupele ale nahradí prohlídky i kultura

Po dlouhých desítkách let byly znovu otevřeny Císařské lázně po náročné rekonstrukci, jež začala v prosinci roku 2019. Slavnostní večery, kterých se účastnily přední osobnosti regionu, se nakonec konaly hned tři. Od neděle 18. června jsou pak Císařské lázně přístupné široké veřejnosti a nabídnou dva prohlídkové okruhy. Objekt se znovu otevřel po 130 letech od okamžiku, kdy v dubnu roku 1893 tehdejší městská rada rozhodla o jeho výstavbě. Národní kulturní památka, kterou se lázně staly v roce 2010, dlouhé roky chátrala. Už na konci socialismu zde byl ukončen lázeňský provoz a objekt sloužil následně jako casino. Jeho někdejší majitel, kterým bylo město Karlovy Vary, si nevěděl rady, jak s ním naložit a kde hlavně vzít peníze na nákladnou opravu. Proto přešly Císařské lázně do majetku Karlovarského kraje.

Císařské lázně mají zpět svou noblesu. Koupele ale nahradí prohlídky i kultura

Rozlučte se, toto jsou v Karlových Varech pošty, které už v sobotu neotevřou

Den D je tady a Karlovaráci stejně jako jiní obyvatelé dalších českých měst musí od soboty 1. července počítat s tím, že už je nikdo na mnoha tradičních překážkách České pošty v Karlových Varech neobslouží. Z devíti poboček zůstávají v Karlových Varech jen tři. A to hlavní na třídě T. G. Masaryka, pošta ve Staré Roli a v Rybářích. Jak už Deník informoval, vedení radnice totiž uspělo se svým návrhem vyměnit pobočku v Doubí, kterou chtěl zachovat management České pošty, za vytíženější na Sokolovské ulici v Rybářích. Vedení města chtělo také směnit hlavní poštu za Horní Drahovice, kde jsou lepší možnosti parkování a žije tam mnoho seniorů, s tímto požadavkem nakonec neuspělo.

Primář karlovarské ORL se pohřešuje. Surfoval na Kanárech, nenašlo se ani prkno

Už od 8. května je pohřešovaný primář oddělení ORL Karlovarské krajské nemocnice v Karlových Varech devětačtyřicetiletý Jan Svárovský. Oblíbený lékař, vášnivý sportovec byl v té době na dovolené na Kanárských ostrovech, kde se v inkriminované době vydal na širé moře surfovat. V ten den foukal ale na ostrově Fuerteventura, kde trávil dovolenou, poměrně silný vítr. Lékař zmizel beze stopy a nenalezlo se ani jeho surfařské prkno. Do pátrání bylo zapojeno mnoho oficiálních úřadů, ale i sportovců, a to surfařský klub, a informace o zmizení lékaře sdílela na svých sociálních sítích dokonce také česká lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká. Zpráva o pohřešovaném primáři doputovala i do Maroka a do dalších oblastí v naději, že by se třeba tam mohl nacházet. Vše je zatím marné. Vášnivý koníček, kterým bylo právě surfování, se mu zřejmě stal osudným. „Můžeme potvrdit zmizení českého občana na Kanárských ostrovech, kterého stále pohřešujeme. Náš zastupitelský úřad v Madridu i honorární konzulka v místě jsou v kontaktu s rodinou a policií. S ohledem na rodinu nebudeme poskytovat detaily,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.