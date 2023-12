Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

Nemocnici v Kraslicích čeká demolice. | Foto: Deník/Roman Cichocki

Duben

Ve vedení Mattoni dochází k radikální změně. Pasquale už není generální ředitel

Šestnáct let stál Alessandro Pasquale v čele společnosti Mattoni 1873, a to jako generální ředitel, kdy v roce 2007 přebíral funkci po svém otci. K 1. dubnu ale majitel rodinné firmy Mattoni 1873 přesel do pozice výkonného prezidenta. Ve funkci generálního ředitele ho nahradil Ondřej Postránský, který do konce března zastával post ředitele strategického marketingu. Rodina Pasqualových vstoupila majetkově do Mattoni v 90. letech. "Od 1. dubna 2023 se generálním ředitelem Mattoni 1873 stává Ondřej Postránský, který do firmy nastoupil už v roce 2002 krátce po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze. Postupně prošel řadou marketingových pozic. V roce 2008 se stal ředitelem marketingu odpovědným za kompletní portfolio značek u nás a na Slovensku. Od roku 2016 ve své dosavadní pozici ředitele strategického marketingu řídil strategii značek Mattoni 1873 na všech trzích, kde skupina působí," říká mluvčí společnosti Lutfia Volfová.

Bezbariérová pošta v Mariánských Lázních zmizí, strmé schody senioři nevyjdou

Odstrašujícím příkladem, jak management České pošty vyřešil problémy s obřím dluhem a hrozbou insolvence, je zrušení jedné ze dvou poboček v Mariánských Lázních. Poštovní služby od 1. července nabídne lidem v budově, v níž strmé schody zamezí imobilním a starším seniorům na poštu vstoupit. Zatímco druhá, bezbariérová pobočka, byla ze seznamu funkčních poboček ve městě vyřazena. "Nesouhlasíme s jejím uzavřením a budeme usilovat o to, aby Česká pošta přístup přehodnotila. Pobočka pošty v Úšovicích je bezbariérová, je tam dostupné parkování a MHD je v bezprostřední blízkosti. Bydlí tam většina obyvatel Mariánských Lázní, pošta je v docházkové vzdálenosti a v těsné blízkosti je i Domov pro seniory," zdůraznil Martin Hurajčík (ANO), starosta Mariánských Lázní.

Fotbalista Limberský obviněn z vydírání. Komplic má vazby na galerku ve Varech

Zbraně, občas nějaká střelba na lidi, vydírání, vyhrožování. To se děje v karlovarském podsvětí, jehož vazby sahají nejen k 11 let staré vraždě karlovarského vyhazovače Antonína S., ale i k případu známého českého fotbalisty Davida Limberského. Měl totiž společně ještě s dalšími třemi komplici vydírat svého obchodního partnera za pomoci střelné zbraně, k incidentu došlo v restauraci Bon - jour u karlovarského stadionu AC Start. Všichni čtyři aktéři byli obviněni z vydírání. "K případu vydírání v Karlových Varech mohu uvést, že policejní orgán má vyšetřování za skončené, obvinění se aktuálně seznamují se spisem a mohou činit své návrhy na doplnění vyšetřování. Poté bude buď vyšetřování pokračovat, budou-li navrženy k provedení takové úkony, které mohou věc blíže objasnit, anebo bude věc předložena státnímu zástupci k dalšímu rozhodnutí," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Fotbalista Limberský obviněn z vydírání. Komplic má vazby na galerku ve Varech

Začala oprava Ostrovského mostu. Průjezd nebude možný do 30. června

Ostrovský most v Karlových Varech, zvaný také jako Talmanův, se chvěje. Najela na něj technika, která frézuje povrch komunikace. Začala dlouho plánovaná oprava mostu, která ho uzavřela na dlouhé týdny. Práce mají být hotovy až konci školního roku.

"Začaly opravy Ostrovského mostu, které si vyžádají úplnou uzavírku celé soustavy mostních objektů nad železniční tratí, Ohří a průtahem městem. Průjezd nebude možný do 30. června letošního roku, průchod chodců zůstane zachován. Stavbaři odfrézují povrch, opraví římsy, dilatace a následně bude položen nový asfaltový koberec. Opravné práce rozsáhlejšího charakteru mají za cíl prodloužit životnost této dopravní stavby," informovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Začíná zásadní oprava D6 na Karlovarsku. Řidiče čekají omezení

Ve středu 12. dubna začala zásadní rekonstrukce rychlostní silnice v úseku dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Novým Sedlem. Jak informoval vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Baloun, celá oprava bude rozdělena do několika etap, které se nevyhnou kompletním uzavírkám. "Provoz na dálnici bude ale během prací zachován, a to i přesto, že budeme rekonstruovat všechny jízdní pruhy v obou směrech," uvedl Baloun.

Nahou ženu natočil na video, pak ji nutil k sexu, obral o peníze a vydíral

Pro týrání osoby žijící ve společném obydlí, znásilnění a vydírání stíhají karlovarští kriminalisté jednadvacetiletého muže z Karlovarska. Na internetové seznamce se seznámil s jednadvacetiletou ženou, kde se představil pod smyšleným jménem. "Poté spolu měli komunikovat na jedné z komunikačních aplikací. Při jednom z videohovorů ženu přesvědčil, aby se svlékla, poslechla ho a muž si jí při tom natočil. Dále měl ženu přesvědčit, aby sázela na různá sportovní utkání. Poté jí vždy tvrdil, že prohrála, přičemž po ní požadoval prohrané peníze, které mu měla žena v několika případech zaslat na bankovní účet. Vzhledem k videu, které si muž natočil, jeho pokyny žena ze strachu plnila," popisuje mluvčí policie Karlovarského kraje Jan Bílek. Jednadvacetiletý muž měl následně ženě napsat, že se má sejít s jí neznámým mužem, za kterého se vydával. Poté jí sdělil, že si má ze svého bydliště vzít osobní věci a bude řídit jeho rozkazy. V následujícím období s ní pobýval na různých místech v České republice či v zahraničí. A od počátku listopadu loňského roku v Karlových Varech, v bytě své matky. "V průběhu té doby nutil poškozenou ženu, aby si na své jméno brala různé půjčky a úvěry. Při tom ji měl neustále ponižovat, vulgárně urážet a přikazovat jí, ať se o něj stará. Dále jí měl opakovat, že pokud ho neuposlechne, ublíží jí nebo její rodině. Svým jednáním u ženy vzbudil obavu, že je neustále sledována a už nebyla schopná jeho nátlaku vzdorovat," dodává mluvčí. Od konce září roku 2022 do druhé poloviny března 2023 ženu navíc nutil k různým sexuálním praktikám a pohlavním stykům, a to proti její vůli. "Měl jí také ponižovat, nutit jí k sebepoškozování a neustále jí hlídat. Omezoval jí v osobní hygieně a také jí zakazoval opouštět byt bez jeho doprovodu, přičemž jí následně vycházet z bytu zakázal úplně. V úterý 21. března letošního roku se ženě z bytu podařilo utéct a přivolat si pomoc. Policisté se případem začali okamžitě zabývat a o několik dní později jednadvacetiletého muže zadrželi v místě jeho bydliště," uvádí mluvčí. Jednadvacetiletý muž skončil ve vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Firmám v kraji chybějí kvalifikovaní lidé, situace začíná být kritická

Přibývá firem, které čelí kritickému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. V některých společnostech začíná být situace natolik vážná, že zvažují svoje další působení v Karlovarském kraji. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) se proto v poslední době ještě intenzivněji věnuje aktivitám, které napomáhají k návratu absolventů vysokých škol zpět do regionu. Nyní například spouští sérii besed pro studenty gymnázií s manažery významných společností, které v kraji působí. Studenti se díky nim mohou přesvědčit, že stojí za to vrátit se zpět do regionu. „Od našich členů stále častěji slýcháme, že pociťují nedostatek kvalifikované pracovní síly. Začali jsme proto navštěvovat veletrhy pracovních příležitostí ve městech, ve kterých sídlí vysoké školy. Už druhým rokem jsme byli například na veletrhu, který v Plzni pořádá Západočeská univerzita. Zúčastnili jsme se ho společně se zástupci významných regionálních zaměstnavatelů, abychom studentům ukázali, že i v Karlovarském kraji existují atraktivní pracovní příležitosti a že jich rozhodně není málo. V dubnu se také chystáme na veletrh do Ústí nad Labem na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně,“ říká Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK.

Firmám v kraji chybějí kvalifikovaní lidé, situace začíná být kritická

Nemocnici v Kraslicích čeká demolice. Majitelé naznačili velké plány

Rozbitá okna, vydrancování zloději, polorozpadlé zdi, prázdno. Smutný pohled se čtyřiatřicet let po sametové revoluci naskýtá lidem na bývalou městskou nemocnici v Kraslicích. Slibů a plánů s areálem bylo mnoho. Nyní se ozval prozatím poslední majitel a městu naznačil, že má s areálem velké plány. Na kraslickém zastupitelstvu to potvrdil starosta Kraslic Jan Šimek, který s majitelem jednal. Shodli se prý na tom, že jediné co se dá s objektem bývalé nemocnice v nejbližší době dělat, je demolice, protože objekt dlouhé roky jen chátrá. Ta by měla přijít do dvou let. Pak by na řadu přišla řada projektů, které starosta naznačil. "Úvahami, kterými se bude vlastník areálu ubírat, jsou dům pro seniory o kapacitě zhruba 100 míst, zařízení pro ochrannou psychiatrickou léčbu a také hotel o kapacitě zhruba 60 osob. Zastavěná plocha by měla zůstat zhruba stejná jako doposud. Uvidíme. Sami si dali horizont zhruba pěti let, kdy budou vidět nějaké výsledky. Pokud vše půjde podle jejich plánů, mohla by být demolice do dvou let. Budeme věřit tomu, že s areálem začne něco dít," řekl starosta Kraslic Jan Šimek.

Nebyl ve službě, přesto neváhal. Včasným zákrokem pomohl zachránit muži život

Ve správnou chvíli na správném místě byl bezesporu profesionální hasič Vladimír Máj ze stanice v Aši. A ač nebyl ve službě, ani chvilku nezaváhal a poskytl pomoc muži, který v bezvědomí ležel v okrajové části města Aš. Událost se stala v neděli 9. dubna odpoledne. „Po třetí hodině odpoledne přijala záchranná služba oznámení o muži v bezvědomí na ulici. Kromě vyslání vlastní posádky požádala o pomoc také v rámci systému First Responder místní profesionální hasiče s přístrojem AED,“ přiblížil mluvčí hasičů Martin Kasal. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že u muže už je příslušník hasičů Vladimír Máj, který po nalezení muže v bezvědomí okamžitě zahájil laickou resuscitaci. „Ta byla úspěšná a muže ve stabilizované poloze si po svém příjezdu na místo převzala posádka záchranné služby,“ doplnil mluvčí. Vladimír Máj slouží u profesionálních hasičů přes třicet let a svým včasným a správně provedeným zákrokem přispěl k záchraně života.

Pokus o vraždu v Aši: Hosta casina chtěla dvojice umlátit baseballovou pálkou

Pokus o vraždu v Aši: Hosta casina chtěla dvojice umlátit baseballovou pálkou

S vážnými zraněními byl ve středu 19. dubna vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Plzni transportován třicetiletý muž, kterého krátce před půlnocí 18. dubna napadla dvojice agresorů v jednom casinu v Aši. Jeden z útočníků, a to šestatřicetiletý muž, dané casino provozuje. Napadený se domáhal vstupu. „V té době byl v provozovně i druhý obviněný, kterým je třiadvacetiletý muž z Karviné. Oba měli mít následně s třicetiletým mužem slovní konflikt. Když se třicetiletému muži podařilo vstoupit do provozovny casina, měl ho třiadvacetiletý muž okamžitě fyzicky napadnout několika ranami pěstí a několika kopy do různých částí těla. Po tomto útoku měl třicetiletý muž upadnout na zem a po chvíli ho měl šestatřicetiletý muž několikrát udeřit do různých částí těla baseballovou pálkou. Většinu těchto úderů měl směrovat do horní části těla a jednat tak měl s úmyslem třicetiletého muže usmrtit. Svého jednání měl zanechat až v době, kdy třicetiletý muž ležel na zemi a nehýbal se,“ informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva s tím, že po tomto brutálním útoku měl šestatřicetiletý provozovatel casina přivolat zdravotnickou záchrannou službu.