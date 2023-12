Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás stručný přehled nejdůležitějších událostí, které se udály v roce 2023 v Karlovarském kraji.

Úprava běžecké stopy. | Foto: Krušnohorská lyžařská magistrála - KH západ

Prosinec

Běžkaři mají vynikající podmínky. Pomohlo počasí i nová rolba

Milovníci běžek se mají v Karlovarském kraji na co těšit. Mají ideální podmínky v celém regionu. Na svědomí to má jak počasí, tak nová technika a lidé, kteří běžeckou stopu upravují. Rolby na úpravu běžeckých stop se dočkala i nejzápadnější oblast Krušnohoří, mikroregion Kraslicko. Sloužit bude primárně k údržbě magistrály mezi Bublavou a Rolavou, ale také ostatních tras v okolí Přebuzi a Bublavy. Na Bublavě už tak nebude nutné čekat na dojezd značně vzdálené rolby z Jelení, kterou byly upravovány desítky kilometrů tras od Perninku, přes Nové Hamry, Chaloupky a Rolavu až po Bublavu.

Další zdražení v karlovarském regionu. Voda půjde nahoru o pět procent

Další důležitá komodita zdražuje pro obyvatele Karlovarského kraje. Po nepříznivých zprávách, že se cena tepla lidem, kteří využívají zdroje od Sokolovské uhelné, navýší od nového roku až o čtvrtinu, tentokrát přichází na řadu vodné a stočné. Jeho cena stoupne od 1. ledna o pět procent. Důležitou roli sehrávají v tomto případě nejen drahé energie a poplatky za surovou vodu, ale také změna DPH. Vedení Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které vodu v regionu distribuuje, ale uklidňuje, že i přes toto navýšení zůstanou obce, které pod organizaci spadají, těmi s nejlevnější vodou v České republice.

Veterinární pohotovost bude v kraji jen o víkendu

Karlovarský kraj se snaží zprostředkovat zajištění veterinární pohotovosti. Měla by fungovat o víkendech.

Zástupci Karlovarského kraje, radní Vít Hromádko a člen výboru pro regionální rozvoj Albert Tošovský intenzivně jednají s místními zvěrolékaři, jak zajistit veterinární péči v kraji. Rýsuje se dohoda, že by služba mohla být poskytována o víkendech v domovských ambulancích jednotlivých veterinárních lékařů, kteří se do systému zapojí. Karlovarský kraj vznik veterinární pohotovosti podpoří organizačně, a sice vytvořením webové stránky, kde majitelé domácích mazlíčků najdou seznam zapojených ordinací včetně rozpisu služeb, adres a kontaktů. I přes snahu obou stran nepřetržitá veterinární péče v kraji zatím fungovat nebude.

Ve vedení Sokolovské uhelné a SUAS GROUP bude změna

Současný předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP, Jiří Pöpperl, skončí ve své funkci a novým předsedou představenstva se stane od 1. ledna 2024 jeho dosavadní člen Jan Filip. Jiří Pöpperl ale z vedení skupiny neodchází. Od nového roku zaujme pozici tajemníka představenstva.

Zemřel bývalý náměstek primátorky Josef Kopfstein, významná osobnost Varů

Ve věku 76 let zemřel Josef Kopfstein, někdejší náměstek karlovarské primátorky za uskupení Karlovaráci. Zemřel po těžké nemoci. Josef Kopfstein se stal karlovarským politikem po komunálních volbách v roce 2018. Postu náměstka primátorky pro majetek a kulturu se ujal až následující rok, a to v září 2019, kdy v této funkci nahradil advokátku Hanu Zemanovou – Zakreničnou, která odešla z této pozice kvůli rodinným důvodům. V loňském roce na post zastupitele kandidoval až na desátém místě, do zastupitelstva se nedostal. Josef Kopfstein byl především znám ale jako podnikatel, zakladatel stavební firmy Stasko, které se už před mnoha lety ujal jeho syn. Byl také výraznou osobností v oblasti sportu, a to jako atlet, proto měl hodně blízko k AC Startu, na jehož působení zde rád vzpomínal i na tiskových konferencích.

Koledy s Deníkem zněly Mlýnskou kolonádou a dalšími místy kraje

Krásná atmosféra panovala na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech, kde se ve středu 13. prosince rozeznělo šest českých koled v rámci 13. ročníku akce Deníku Česko zpívá koledy. Zpěvu se ujalo devět dívek ze Základní umělecké školy Antonína Dvořáka pod vedením učitelky Heleny Tašnerové. Společně s nimi si koledy Narodil se Kristus pán, Nesem vám noviny, Pásli ovce valaši, Rolničky, Půjdem spolu do Betléma a Veselé Vánoce zazpívali malí i velcí zpěváci z řad veřejnosti, kteří na prostranství Mlýnské kolonády dorazili. Do akce Česko zpívá koledy se už poněkolikáté zapojili z Karlovarska i obyvatelé Kyselky. Zpívalo se i na Chebsku a Sokolovsku.

Novým členem skupiny SUAS GROUP se stala Karlovarská plynárenská

Společnost Karlovarská plynárenská, která je ryze českým dodavatelem zemního plynu a elektřiny pro zákazníky z Karlovarského kraje, nově patří do skupiny SUAS GROUP. Majetkový vstup skupiny SUAS GROUP je ve výši 35 procent. „K majetkovému vstupu do této společnosti jsme se rozhodli především proto, že Karlovarská plynárenská buduje svou značku a hodnoty na férovém vztahu se zákazníky založeném na výhodných cenách elektřiny a plynu. Její portfolio stále roste, má silné servisní zázemí. Pro zákazníky je velmi komfortní i to, že společnost sídlí v Jenišově u Karlových Varů, v případě potřeby může být rychle na dosah. Z toho důvodu nám propojení dává smysl a shodujeme se i na budoucím společném rozvoji, který se bude týkat takzvané čisté energie vyrobené z nízkoemisních zdrojů,“ vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti skupiny SUAS GROUP a Sokolovské uhelné.