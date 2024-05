Je to stále se opakující se problém. Lékaři stárnou, odcházejí do důchodu a nástupce se za ně hledá jen těžko. A na starostech obcí je, aby nového pediatra či lékaře jiných specializovaných oborů získali a lidem i dětem tak zajistili dostupnou zdravotní péči. Byť se obcím snaží pomoci i Krajský úřad Karlovarského kraje, který vstoupil do jednání i s se zdravotními pojišťovnami, situace zůstává vážná.

Bez pediatra, který se chystá odejít, zůstane podle hejtmana Petra Kulhánka (KOA, STAN) v Aši přibližně 400 dětí. Podle starosty Aše Vítězslava Kokoře je momentální stav je všemi stranami vnímán jako krizový, s nímž se nelze smířit. Náhrada za odcházející lékařku se stále hledá.

"Vzniklý problém jsme v minulých dnech řešili s pojišťovnami i s vedením dotčených obcí. Dohodli jsme se, že lidé už nebudou dostávat seznamy lékařů, které mají oslovit, aby je přijali do evidence, ale pojišťovny je k těmto lékařům individuálně nasměrují." uvedl hejtman. Ovšem než se celá situace vyřeší, snaží se kraj o dodržení očkovacího kalendáře, to znamená, aby děti požadované očkování obdržely. "Proto zřídíme v chebské nemocnici očkovací centrum, kde očkování zajistí lékaři chebské a karlovarské nemocnice," uvedl hejtman.

Jeho slova i jednání o zajištění pediatrické péče potvrdil i ašský starosta Kokoř. "Klientům VZP nesmí nikdo posílat seznamy lékařů, aby si pediatra zajistili sami. Na klientské lince jim musí obsluha přidělit lékaře nebo poradit, jak mají postupovat. Pokud někdo nebude mít lékaře, může jet na pohotovost do Chebu. Na požádání bude vystaveno OČR, ale to musíme ještě dohodnout s OSSZ. Včas dám vědět, zda to sociální správa umožní," uvedl na sociálních sítích starosta Kokoř. Potvrdil také, že pro klienty VZP, kteří nemají pediatra, bude v Chebu zřízeno očkovací centrum. Pro ostatní klienty je zřízeno očkovací centrum v Karlových Varech. Příští týden bude vedení Aše s Karlovarským krajem jednat o řízení autobusové linky do Karlových Varů. Pokud někdo nemá lékaře v dostupnosti 35 minut, stále platí výzva k zaslání emailu na adresu lekar-as@seznam.cz,