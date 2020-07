Karlovarské koupaliště Rolava má sice vstup, který by se mohl na noc uzavírat, ale vedení města se tomuto kroku stále brání. Areál je pořád všem dostupný zdarma. Po setmění se v něm scházejí partičky puberťáků, které areál ničí. Nicméně vedení radnice nějaká opatření, která by řádění gangů zabránila, chystá. Zatím se nic konkrétního ale nerýsuje.

„Nechceme nikoho diskriminovat, ale pro bezpečnost slušných návštěvníků by bylo vhodné tuto situaci už nějak vyřešit. Vždyť k nám chodí spousta maminek s kočárky,“ říká Simona Vránová, ředitelka městské společnosti KV City Centrum, která má Rolavu na starosti.

KV City Centrum proto v tomto směru spolupracuje s městskou i státní policií, jež posílá na Rolavu své hlídky. „Máme tu sice bezpečnostní kamery, ty jsou ale zastaralé a mají špatné rozlišení,“ konstatuje Vránová.

A co konkrétně partičky dělají? „Například prokopnou jen tak z legrace informační cedule. Nebo sem přitáhnou z nedalekého Kauflandu nákupní vozíky a baví se tím, že je pouští ze stráně dolů na in-linovou dráhu. Co se týče injekčních stříkaček a případných rozbitých skleněných lahví, tak ty si hlídáme,“ doplňuje ředitelka společnosti KV City Centrum.

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová říká, že problém ohledně Rolavy už radnice s provozovatelem řeší. Vysvětluje, proč magistrát nechce zpřístupnit Rolavu jen těm, co budou platit. „Rádi bychom zamezili přístupu nevhodných osob, které se neumějí v areálu chovat. Nechceme, aby na tento stav ale doplatili ti, kteří se zde chovají slušně a zavedené vstupné by je mohlo naopak od vstupu do areálu odradit,“ říká primátorka.

Dodává, že město hledá vhodné varianty. „V úvahu připadá například využití karlovarské karty městské hromadné dopravy, kdy držitelé těchto karet by měli vstup zdarma. Přemýšlíme také o využití vstupného oproti čerpání některých z nabízených služeb tohoto areálu. Zatím je to ale skutečně pouze v rovině jednání, tedy nepadla konkrétní řešení,“ uzavírá.