Městům pomáhají při různých nehodách a nenadálých událostech, ale mají na starosti i rozmanité kulturní akce. Velitelem SDH Skalná je Roman Melničuk, který vede dobrovolné hasiče už deset a s hasičským světem má už třicetiletou zkušenost.

Jak jste se k dobrovolným hasičům dostal?

Můj táta dělal velitele hasičů na Nově Vsi, takže jsem s ním od malička chodil do hasičárny, zkoušeli jsme tam spolu různé stroje, čerpadla. Poté, co zanikl sbor v Nové Vsi, tak jsem přešel do vedlejší Křižovatky, a po odstěhování do Skalné jsem přestoupil sem. Ve Skalné to s kluky spolu táhneme tak dvacet let.

Jak to u vás ve spolku funguje? Máte to nějak rozdělené?

Hasiči vždy byli o partě lidí, ať to bylo od dětí až po dospěláky. Kluci vyjíždějí, děvčata pracují s novou hasičskou generací, a je pro nás důležité, když fungujeme jako rodina. Hasiči ve Skalné mají takové dvě větve. Jedna je společenská, kulturní. Děláme masopusty, které jsou známé široko daleko, protože si Skalenští dávají na svých kostýmech záležet, děláme i různé závody, takže to je taková spíš sranda. To je spolkový život. Potom je tu druhá část, a tou je požární ochrana, kde musí být všechno skoro jako u profíků. Musíme vše evidovat, na vše jsou nějaké kontroly, revize, vše musíme dodržovat podle zákona, například co se týče výjezdů a podobně. Dnes u zásahu nikdo nepozná, zda se jedná o dobrovolné nebo profesionální hasiče, protože technika je stejná, vybavení hasičů je hodně podobné.

Jaký je rozdíl mezi dobrovolnými hasiči a profesionály?

Profesionální hasiči to mají opravdu jako zaměstnání, ale i my už to vlastně máme jako zaměstnání, protože máme dohody s městy a na to konto plníme různé úkoly podle smluv, které s městy máme. Co se týká profíků, tak určitě mají větší rozhled, protože na práci mají přímo vzdělání. Jsou na různé zásahy vyškolení, my ne. Jsme na běžné věci, které bychom měli zvládnout, ať to jsou požáry, dopravní nehody a podobně, kdežto profesionální hasiči díky své speciální technice a vybavení mohou zasahovat u chemických katastrof a dělat lezecké zásahy. Ale například v Litvínově jsou více chemicky zatížení, tak tam už dobrovolní hasiči také pomáhají. A zdejší dobrovolní hasiči zase pomáhají na horách.

Co by měl splnit zájemce, který by se chtěl stát dobrovolným hasičem?

Když se chcete stát dobrovolným hasičem, tak není nic jednoduššího, než zajít ve svém městě za velitelem nebo starostou sboru a jen se s ním domluvit. Pokud zapadnete do party, tak si myslím, že není problém, aby se kdokoliv mohl stát dobrovolným hasičem. Samozřejmě musíte mít nějaké předpoklady, co se týče zdravotního stavu, je potřeba také plnit určitou odbornost a podobně.

Kdo hradí výjezdy?

Co se týče výjezdové jednotky, tak drtivá většina všech zásahů nebo školení probíhá v rámci města nebo kraje, protože cvičíme hodně s profíky a poté ta cvičení spadají pod Karlovarský kraj, takže hradí i náklady s tím spojené. Co se týče mzdy kluků, ti to většinou dělají ve svém volnu, o dovolených. Teď jsme po tornádu pomáhali na Moravě, většina z nás čerpala dovolenou, ani jsme za to nebrali žádné mzdy, abychom nezatěžovali rozpočty měst.

Máte zbrusu novou hasičskou stanici. Jak se to stalo? Kdo s tím pomáhal?

Za tím je ministerstvo pro místní rozvoj, které nám poskytlo velkou dotaci a my jsme díky tomu hasičárnu mohli postavit. Peníze šly z IROPu a podařilo se nám shodou okolností rychle vypracovat projekt, stavební povolení, ale hlavně vedení města Skalná tomu bylo maximálně nakloněno, takže jsme za to vděční.

Kolik je dobrovolných hasičů ve Skalné?

Ve Skalné nás je necelá stovka, když budu počítat děti a všechny, co jsou v našem sboru. K různým událostem vyjíždíme stabilně v počtu zhruba dvacet kluků.

Jaké kulturní akce ve Skalné zaštiťujete?

Jak už jsem zmiňoval, naše top akce jsou naše masopusty, ty tradičně děláme několik desítek let. Patří to ke Skalné a je to naše největší chlouba. S tím je spojená popeleční středa, potom pořádáme májky a čarodějnice, dětské dny také pořádáme a co se týče větších městských akcí jako jsou Slavnosti města, tak tam se podílíme nějakou spoluúčastí, jako jsou požární hlídky, příprava a organizace.