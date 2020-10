Jsou pro takzvanou sjezdovou sekci. „Projektová dokumentace na asfaltový pumptrack už je ve fázi pro vyjádření odpovědných orgánů,“ uvedl starosta Rotavy Michal Červenka.

Bude to uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, tvořený vlnami a klopenými zatáčkami. Je určený pro širokou veřejnost, je to zábava pro celou rodinu. Užijí si ho děti, mládež i dospělí bez výkonnostních či věkových omezení, od začátečníků po zkušené bikery. Právě podle nich je to zábava, která dostane mládež od tabletů a podpoří zdravý životní styl. Pro města a obce výstavba podobných areálu znamená investovat rozumné náklady na realizaci a poté minimální náklady na údržbu.

Proč je pumptrack tak skvělý?

(zdroj Velo Akademie)

´- Na pumptracku se nešlape, kolo se pohání pohybem celého trupu, jako byste pumpovali kola u auta velkou pumpou. Takže pracuje celé tělo. Jízda na pumptracku je hodně všestranná a kompnezační.

- Naučí vás pracovat s těžištěm, budete pak v tereénu rychlejší a bezpečnější, budete šetřit silami, budete lepší a zdatnější. Co se na pumptracku naučíte, to velmi využijete i v terénu.

- Na pumptracku se dá jezdit i v zimě, protože se prostě pěkně zahřejete. Dejte jen pozor na náledí.

- Jízda na pumptracku je celkem pomalá, nečeká na vás nic zrádného, zkrátka žádné nebezpečí. Pumptrack je naopak velmi bezpečný.

- Pumptrack je velká zábava, můžete jezdit v obou směrech i do osmičky, můžete zkusit jezdit po zadním nebo skákat, můžete zrychlovat a zkoušet to projet bez šlapání, můžete se poměřovat, nahánět se a závodit.

- Na pumptracku nerozhoduje kolik vám je, v jaké jste kondici, nebo jaké kolo máte. Je to jen o cviku a o citu. V pohodě proženete i starší kluky nebo rodiče.

- Klidně zkuste pumptrack na koloběžce nebo kolečkových bruslích (to bude maličko těžší a nebezpečnější! Takže opatrně!).

Pumptrack milují i prťata na odrážedlech. Většinou jej v pohodě projedou. Stejně tak jej můžete zkusit na maličkém kole, z kterého jste už odrostli nebo na kole silničním nebo cyklokrosovém.

- Zdokonalovat se v práci s kolem lze začít v každém věku. Pumptrack není jen pro děti, což vám brzo dokáží tím, že jim přestanete stíhat.

UCI zařadila závody na pumptracku do svého programu a uskuteční se jak první seriál domácího poháru, tak mezinárodní závody a mistrovství světa. Pumptrack už berou vážně opravdu všichni.