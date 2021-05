„Potvrdilo se nám, že bylo dobrým nápadem pokračovat i letos,“ informoval starosta Chebu Antonín Jalovec. Zájem byl totiž jak o podávání návrhů, tak i o hlasování. Chebané si mohli stejně jako v loňském roce vybírat ze sedmnácti realizovatelných návrhů. Do ankety se zapojilo 1604 hlasujících, což bylo o 282 lidí více než v loňském roce. Nejvíce bodů, tedy rozdílu mezi hlasy pro a proti, získala studie výletní a běžecké trasy okolo přehrady Skalka. „Upozorňuji, že jde o vypracování studie, jak trasu pojmout a kudy ji vést,“ podotkl starosta. „V každém případě, a i vzhledem k úspěšnosti, se budeme snažit, aby se pak postupovalo dál směrem k realizaci trasy, přestože to není předmětem návrhu.“

Mezi nejúspěšnějšími projekty se následně umístil včelín v Sově či kontaktní minizoo. Město také nechá ozelenit vybrané zastávky městské hromadné dopravy nebo vybudovat dvě relaxační místa s panoramatickým výhledem na Cheb a jeho okolí poblíž bývalého kláštera sv. Anna u Horního Pelhřimova. Chebané se také dočkají piana na ulici. A nebude zapomenuto ani na občany okrajových míst Chebu. V Maškově vznikne ohniště a revitalizace se dočká i Hartova stezka u Starého Hrozňatova.

Do celkové částky pěti milionů korun se nevešlo osm návrhů. „Jsou to nápady velmi inspirativní, kterými se budeme dále zabývat. I když neuspěly, stálo by za to se nad nimi zamyslet do budoucna,“ dodal starosta.

Na realizaci Mega nápadů má město osmnáct měsíců.