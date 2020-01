Téměř na všechny navrhované projekty se dostane v Mariánských Lázních v rámci participativního rozpočtu. O tom, kam peníze půjdou, rozhodli občané města.

Zpívající fontána. | Foto: Deník

Město v participativním rozpočtu v prvním roce vymezilo půl milionu korun. Do hlasování se sešlo pět návrhů na projekty, které by bylo možné z participativního rozpočtu realizovat. „Nejvíce hlasů získal návrh Malovaná hřiště,“ informovala Denisa Wacková, koordinátorka komunitního plánování mariánskolázeňské radnice. Malované hřiště by mělo být na cestě k přírodnímu parku Prelát. Projekt podle navrhovatelů přispěje k rozvoji fantazie a podpoře pohybu. V další kategorii, do sto tisíc korun, uspěly dokonce dva návrhy. „Jde o veřejný gril a ohniště,“ uvedla Denisa Wacková. Navrhovatelé původně plánovali umístění vedle Mlékárenského rybníku. Poloha se ale příliš nelíbila odboru majetku, který následně navrhl umístění pod tenisovými kurty. Dalším projektem, který se bude v rámci participativního rozpočtu realizovat, je osvětlení kašny v parku u nemocnice.