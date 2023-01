Agentura vznikla rozhodnutím Ústeckého a Karlovarského kraje loni v srpnu, ale nijak se ještě nerozběhla. Čekalo se na jmenování šéfa? To vy budete mít na hrbu to celé rozjet? Je to tak. Je to dosud spíše prázdná skořápka. Musím nabrat spolupracovníky, vymyslet, kde budeme sedět, a začít realizovat obsah, který je připravený.

Mají zakládající kraje představu, kolik má mít agentura lidí a kde budou pracovat?

Bylo to spíš věcí koncepce těch, kdo se hlásili o post ředitele. Já bych chtěl, abychom sídlili někde nahoře, ne abychom byli zalezlí někde ve Varech nebo v Ústí. Moje představa je na pomezí krajů, někde v Jáchymově nebo Božím Daru. Co se týče personálního zabezpečení, chci štíhlou výkonnou agenturu, rozhodně ne žádný moloch. Na úplný start chci dva spolupracovníky a třetího rychle přibereme. To bude model pro první roky.

Jaký budete mít rozpočet?

Každý kraj bude dávat po dvou milionech. Takže čtyři miliony je základní rozpočet, bude pokrývat veškeré náklady agentury. Budeme to doplňovat tím, čím nám přispějí partneři, respektive členové agentury: to budou místní podnikatelé a obce. Jejich příspěvek by měl být minimálně rok a půl dobrovolný, aby nejdříve viděli naši práci. A i pak bych ho viděl spíš symbolický, v řádu tisíců. Budeme se samozřejmě snažit také získat sponzorské peníze a sáhnout si i na evropské dotace.

Pohybujete se spíš na karlovarské straně hor, kam to máte z domova blíž. Nebudete opomíjet ústeckou stranu „Krušek“?

Bude mít úplně stejnou pozornost. I když budeme mít hlavní sídlo na hranici krajů, budu chtít i kancelář na ústecké straně, abychom tam měli zázemí. Všechny projekty budeme směřovat vždy do celého pohoří, rozhodně ne jen na jednu, nebo na druhou část. Minimálně dva dny v týdnu chci trávit v Ústeckém kraji. V Ústí nad Labem žije moje babička, v Chomutově rodiče, budu tady tedy mít i zázemí. Krušné hory znám jako kompaktní celek, běhám přes ně, trávím v nich čas.

Destinační agentura, to je pro hodně lidí pořád dost abstraktní pojem. Co za ním vidíte vy?

Měla by sloužit k rozvoji cestovního ruchu na tom kterém území a ke koordinaci subjektů, kteří v něm působí. Má představa je, že hlavním úkolem destinačky je pomoct rozvíjet turistickou infrastrukturu a vytvářet nabídku pro turisty. Těch v Krušných horách není úplně málo, ale jsou velice špatně distribuovaní. My to můžeme usměrnit pomocí nabídky turistických okruhů, atrakcí a cílů. Abychom je dostali tam, kam chceme, a naopak je neměli tam, kde nechceme.

Jak to myslíte?

Rodiny s dětmi budeme směřovat jinam než aktivní běžce a sportovce. A někoho, kdo jede za wellness, pošleme zase jinam. Je to hodně o tom, že my, kdo v Krušných horách žijeme, máme provozní slepotu. Máme pocit, že není nikomu potřeba vysvětlovat, kam má jet za tím a za oním. Ale když přijede rodina z Moravy do Božího Daru a bude přemýšlet, co tady bude dělat s dětmi, skutečně potřebuje nějaký návod. Další z úkolů agentury je prodloužit průměrnou délku pobytu. Aby tady ta rodina z Moravy nebyla tři dny, ale pět.

Ještě něco chápete jako smysl destinační agentury?

V neposlední řadě bychom měli být mediátorem celého toho prostředí, i když to nebude jednoduchá role. V Krušných horách jsou v zásadě tři skupiny subjektů: podnikatelé v cestovním ruchu, turisté a lidé, kteří tu trvale žijí, i když na ně se dost často zapomíná. Bylo by dobré, aby všechny tyto skupiny byly v symbióze a v respektu vůči sobě.

Jak dlouho budeme čekat na nějaké vaše výsledky?

Dnes se všude šetří a jakákoli agentura nebo jiná státní instituce si musí zasloužit nárok na existenci velmi záhy. Není prostor, abychom žádali rok hájení a až potom fakticky začali vykonávat nějakou činnost. Budu muset s týmem začít pracovat hned a hned budeme muset být užiteční. První, co chci udělat, je vizuální identita, logo a brand, celý systém propagace Krušných hor. Měli bychom rychle začít pracovat s webem, se sociálními sítěmi, připravovat kampaně pro turisty, abychom byli záhy vidět. Ten start bude velice ostrý, musíme si zasloužit nárok na existenci.

To bude chtít plné nasazení. Vy přitom máte spoustu aktivit a k tomu jste dosud dělal na hlavní pracovní poměr v jedné strojírenské firmě. Z té jste už odešel?

Můj pracovně-právní poměr pro novou agenturu začíná k 1. únoru. To, co mě čeká, je pro mě veliká životní změna. Opustil jsem stabilní, dobře placenou práci, jdu do neznáma. Ale cítil jsem, že bych to měl udělat. Už jen kvůli propagaci Krušných hor, ve kterých trávím hodně času, a záleží mi na tom, jak to tu bude vypadat.

A co další knihy, popostrčíte své plány na jejich psaní?

Musím říct úplně upřímně, že jsem psal i doteď při zaměstnání. A nevidím moc důvod, proč by to tak nemohlo fungovat dál. V psaní budu pokračovat v plném nasazení. Ono to jde i trochu do sebe. Doteď jsem psaním Krušné hory propagoval. A budu to dělat dál. Příští rok by měly vyjít Krušnohorské osudy, příběhy odsud, doplněné tipy na výlety i s mapami. To přeci také bude podpora místního turismu.