Každoroční nepříjemná povinnost majitelů nejen bytů, domů a garáží nastala. Lidem se proto poštovní či datové schránky plní výzvami k zaplacení daně z nemovitosti, kterou musejí uhradit do konce května. Letos se ale tato daň zvyšuje, roztrpčení majitelů bytů a rodinných domů nebere konce.

"Jak je možné, že jsem obdržel složenku na daň z nemovitostí 2024 v satelitu Vernéřov u Aše, Mokřiny o přibližné 85 procent vyšší než byl rok 2023," postěžoval si Jiří Kubánek z Aše, když obdržel vyměřenou platbu, kterou má uhradit. V praxi to znamená, že například vlastník rodinného domku v Aši zaplatí na dani z nemovitosti přes tři tisíce korun, zatímco loni to bylo 1800. "Kdo to způsobil? Ašská radnice"? ptají se rozhořčení lidé. Vedení města ale za zvýšení daně z nemovitosti nemůže.

Ta je totiž konstruována tak, že zákon stanoví její základ a město nebo obec potom může v určitém rozmezí stanovit místní koeficienty. A to se v Aši nestalo. Letošní cenu tohoto poplatku vlastníkům nemovitostí v průměru o osmdesát procent zvedl stát, protože tato daň je součástí takzvaného konsolidačního balíčku.

"Obecně závazná vyhláška O použití některých koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí z roku 2016, která nabyla účinnosti 1. prosince 2016, stanovuje místní koeficient v Aši ve výši 2. Od té doby se vyhláška neměnila, letošní zvýšení této daně jde tedy plně na vrub vládnímu balíčku," uvedl Milan Vrbata, mluvčí ašské radnice.

Podle místostarosty Pavla Mataly se vedení ašské radnice daň z nemovitosti rozhodlo ponechat na úrovni, jaká je ve vyhlášce z roku 2016. "Předtím jsme zvýšili poplatky za odpad, nahoru šly mezitím i nájmy v obecních bytech, proto jsme odmítli další zdražení života našich lidi,“ zdůraznil místostarosta.

Nová úprava daně z nemovitosti přinesla i další novinku, když zavedla takzvaný inflační koeficient. Vláda tak bude mít možnost každý rok daň upravovat podle inflace. Nejvíc však do dvaceti procent. Do výše daně ovšem budou moci více promluvit i představitelé obcí, které stanovují místní koeficienty. Daň tak mohou navýšit, ale od letoška i snížit až na polovinu.