Komplikovaná situace na silnicích během dopravních špiček, nedostatek uchazečů o práci, ale také úpravy průmyslového parku i plánované investice města. To byla témata setkání desítek podnikatelů s vedením města, které zorganizovala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK).

Město Cheb | Foto: Deník/Roman Cichocki

Rozvoj Chebu a okolních průmyslových zón přináší městu nejen prosperitu, ale také potíže. „Se vznikem dalších provozů v druhé etapě Průmyslového parku souvisí i určité provozní problémy. Některé autobusy jezdí přeplněné a pozdě, takže část firem bojuje s pozdními příchody zaměstnanců," uvedl Jiří Strádal, jednatel firmy HF-Czechforge. Problematická je podle něho také kapacita dešťové kanalizace, která je na hraně. „A Chebané sami vidí, jaké dopravní problémy vznikají na příjezdových silnicích ve špičkových časech. Určitým rizikem pro infrastrukturu průmyslové zóny do budoucna mohou být i nové požadavky související s rozvojem elektromobility. Nabíjecí stanice například budou potřebovat značnou část kapacit elektrické energie. Je dobrou zprávou, že vedení města se snaží pomoci s jejich řešením a vítáme také, že zadalo aktualizaci studie dopadů průmyslových zón na město,“ dodal Jiří Strádal.

"Pokud je řešení v naší kompetenci, snažíme se o nápravu a změnu. To se týká například dopravní situace v průmyslovém parku, tu bychom rádi zlepšili úpravou jízdních řádů, případně posílením spojů. Je ale samozřejmě otázkou do další diskuze, nakolik se na daném řešení budou chtít podílet i samotné firmy. Dopravní situaci by mohla ulevit i výstavba cyklostezky až k průmyslové zóně,“ uvedl Jan Vrba (ANO), starosta Chebu. O budování logistických center hovořil i na krajském zastupitelstvu při projednávání plánované výstavby dálniční sítě do Německa. "S rozvojem průmyslových zón, protože nyní je ve výstavbě obrovský moderní sklad, který má být vybaven nejmodernějšími robotickými technologiemi v Průmyslovém parku I, usilujeme ve spolupráci s KHKK o zlepšení dopravního spojení Chebu s okolím. Jednak se jedná o napojení dálnice D6 na dálniční síť v Německu, dále o zkvalitnění a zkapacitnění napojení Karlovarského kraje na Ústecký. Současně s tím jednáme o elektrifikaci a tím i zvýšení přepravní kapacity železniční tratě Cheb – Marktredwitz. V souladu s názorem KHKK jsme přesvědčeni, že pro další rozvoj našeho zaostalého regionu je kvalitní dopravní infrastruktura propojující region s okolím, ať již Německem, nebo severem republiky, nezbytná," zdůraznil starosta. V následujících měsících Cheb také připravuje dostavbu lávky na Švédský vrch, rekonstrukci Amerického mostu, s níž město počítá v příštím roce, nebo prověření možnosti přechodu přes řeku Ohři v místě takzvaného Ottova jezu.

Američané přijeli od Velké Hleďsebi do Němci přelidněných Mariánských Lázní

Jedním ze stěžejních témat setkání vedení Chebu s podnikateli byl i nedostatek uchazečů o práci, jichž v posledních dvou letech ubývá a naopak se zvyšuje počet volných pracovních míst. Tyto stížnosti si vyslechli přítomní zástupci krajských poboček Úřadu práce, Finanční správy, CzechInvestu a Agentury pro podnikání a investice. Úřad práce v Karlovarském kraji aktuálně eviduje celkem 8550 uchazečů o práci a 6154 volných pracovních míst. Nezaměstnanost je nyní v kraji 4,3 procenta, což je o 0,6 procenta víc, než činí republikový průměr. Nejvyšší, a to pětiprocentní nezaměstnanost je na Sokolovsku, následuje Karlovarsko se 4,6 procenta a nejméně lidí, 3,3 procenta, je bez práce na Chebsku.

Podle Tomáše Lindy, předsedy představenstva KHK KK, je setkávání podnikatelů se zástupci samospráv přínosné pro obě strany. "Protože si mohou předat cenné informace a postřehy. Z jednání vzešla řada zajímavých podnětů. Těší nás, že představitelé města reflektují potřeby podnikatelů a přichází s nápady, jak dané otázky řešit," shrnul své pocity z jednání Linda.