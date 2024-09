Pavla Sofilkaničová dnes 08:21

V Chebu se připravuje významný projekt, který má přinést nové investory a pracovní místa do regionu. Strategický podnikatelský park, jehož rozvoj se naplňuje na základě memoranda podepsaného v květnu letošního roku, má podpořit transformaci Karlovarského kraje a zvýšit jeho konkurenceschopnost. Investoři, kteří do zóny zamíří, by měli nabídnout o 20 až 30 % vyšší mzdy než je krajský průměr, což má pomoci udržet mladé a vzdělané lidi v regionu.