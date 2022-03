„Nadále platí, že našim zákazníkům garantujeme nízké ceny za potravinářský i nepotravinářský sortiment. Pracují tu Češi, Rusové i Ukrajinci dohromady. My hradíme za naše zaměstnance daně, a to tady v České republice. V současné době tedy nemáme žádné plány, abychom zastavili rozšíření naší sítě,“ pokračuje.

Nákupní manažerka, ale i ředitel společnosti MERE zatím stále neřekli místo, kde bude obchod v Chebu stát. „Bohužel stále nemáme informace o tom, kde MERE v Chebu otevřeme. To má na starosti speciální otevírací oddělení. Pokud bude vše připravené k tomu, aby se otevřelo, tak ty informace dostaneme a samozřejmě včas zveřejníme, ale do té doby bohužel nevím,“ uvádí Sinkina.

Kde bude MERE v Chebu stát neví ale ani samotné vedení města a ani odbor stavebního a životního prostředí. „My prozatím nemáme žádné informace o tom, kde by mělo MERE stát. Sice jsme sice něco zachytili, že by se měl supermarket otevírat, ale vůbec o ničem nevíme, každopádně před otevřením by to mělo mít vedení společnosti od města povolené. Pokud se jedná o nějaký objekt, kde dřív byl obchod, tak v tomto případě by to měli jednodušší, protože by tam nepotřebovali hlásit změnu užívání. Pokud by se ale jednalo o objekt, který sloužil něčemu jinému, museli by mít změnu užívání, ale opravdu si nejsem vědom, že bychom pro tuto firmu něco povolovali,“ uzavírá vedoucí odboru stavebního a životního prostředí v Chebu Jaroslav Šinka.