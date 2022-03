Rusové nevlastní nemovitosti jen v Karlových Varech, ale především v Praze a Brně. Přesto se pozornost veřejnosti znovu nyní kvůli válce na Ukrajině upíná právě především na Karlovy Vary. To ale podle karlovarského realitního makléře Jakuba Žikeše není vůbec dobré a je to zbytečné. "Je ještě velmi brzy odhadnout, co bude s realitním trhem v Karlových Varech. Krize tu byla ještě před covidem. Opakuji, že ceny jsou tu roky vyšponované a že se s nimi bude muset začít něco dělat. Zatím ale paradoxně dolů nejdou. Nic se neděje a všichni jen vyčkávají," konstatuje makléř.

Přiznává ale, že denně řeší několik telefonátů s ruskými majiteli nemovitostí. Jejich situace ale není lehká, protože ti, co jsou v Rusku, se do Česka nedostanou a jednání na dálku je velmi komplikované. "Rusové se chtějí svého majetku u nás zbavit. Je za tím hned několik faktorů, které pramení z obav o své peníze. Převládá u nich hlavně strach, že jejich nemovitosti budou zabaveny a raději by je ještě před tím prodali. Svůj majetek chtějí prodat i proto, že jim docházejí peníze s ohledem na fakt, že nyní mají k dispozici jen rubly. Mnohdy mají navíc zablokované karty. Pro mnohé je to opravdu nezáviděníhodná situace," říká Žikeš s tím, že ruští majitelé nemovitostí spíše zatím oťukávají terén a chtějí se dozvědět co nejvíce informací.

Pro Rusy žijící v jejich vlasti je prodej nemovitostí nyní jen těžko realizovatelný. "Zprostředkování prodeje lze samozřejmě udělat na dálku, nejrychlejší varianta je nyní prostřednictvím e-mailu. Musíte totiž brát v potaz, že zaslání poštou zpět je kvůli zrušeným letům zdlouhavé. Jenomže od nemovitosti, kterou chcete nabízet, potřebujete klíče. To může být nyní, když se sem vlastník nemůže dostat, opravdu velký problém," upozorňuje karlovarský makléř Jiří Brož. S případným podepsáním kupní smlouvy nastává také oříšek. Do Ruska totiž putuje originál smlouvy v češtině, s níž se musí prodávající dostavit na zastupitelský úřad. "Konzuláty v Jekatěrinburgu a Petrohradě jsou v současnosti zavřené a ten hlavní v Moskvě nestíhá. Vzhledem k tomu je podpis smlouvy v aktuální situaci reálný asi tak až za měsíc po objednání v Moskvě," dodává odborník na reality.