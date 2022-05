Umíráček zvoní výuce ruského jazyka ve světově známých Karlových Varech, které se podobně jako nedaleké Mariánské Lázně, specializovaly na ruskou klientelu a podmínkou nástupu do práce byl často ruský jazyk. Žáci o něj ale ztrácejí zájem. Ukazujete to nynější doba, kdy si na druhém stupni volí k angličtině druhý cizí jazyk. Na některých karlovarských školách sice mají stále možnost si vybrat i ruštinu, na mnoha ji kvůli malému zájmu nevyučují už ale dlouhé roky. Region má navíc své další specifikum - blízkost hranice s Německem, takže i němčina je v řadě zaměstnání důležitá.

"Druhý jazyk si budou děti teprve vybírat. My jsme jednou z mála škol, která ruštinu stále nabízí. Už vloni byl ale o ni velmi malý zájem a je dost možné, že s ohledem na válku na Ukrajině a její celkový dopad už o ni nebude zájem vůbec," konstatovala ředitelka Základní školy dukelských hrdinů Eva Doušová. Domnívá se, že mnoho rodičů bude chtít, aby si jejich dítě vybralo němčinu. "Jsme blízko německých hranic, a proto je německý jazyk tady podstatný. S uplatněním toho ruského to bude nyní naopak horší," poznamenala ředitelka Doušová, která ale zatím vůbec nedokáže odhadnout, jak to bude se zájmem o ruštinu ze strany ukrajinských uprchlíků, jichž má právě tato škola nejvíce v celém kraji. "Na jednu stranu mohou Ukrajinci cítit pochopitelně zášť vůči tomuto jazyku, na druhou stranu je přece jen pro ně jednodušší, protože je jim bližší. Takže mohou nastat dvě situace - buď otevřeme dvě oddělení němčiny a jedno ruštiny, a nebo všechny tři němčiny," dodala ředitelka školy dukelských hrdinů.

Menší zájem o ruský jazyk už ale zaznamenali na Základní škole Krušnohorská, kde si žáci druhý jazyk již vybírali. "Je to tak čtyři ku jedné, tak převládá zájem o němčinu nad ruštinou. K výrazné změně ale v tomto poměru nedošlo," komentoval ředitel školy Josef Šrámek. Ruštinu třeba ovšem vůbec nevyučují na Základní škole Poštovní, ale ani na Základní škole jazyků v Libušině ulice, není už několik let zájem.

Výběr cizích jazyků mají za sebou také už na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. A nepřihlásil se o ni nikdo. "Jazyky se u nás vybíraly asi před měsícem. O ruštinu neměl zájem nikdo. Už před tím byla její výuka u nás minoritní, ruský jazyk měla jen malá skupinka studentů, bývalo jich tak kolem šesti," uvedl ředitel gymnázia Zdeněk Papež.

Různá situace panuje ohledně ruštiny také ve známých karlovarských hotelích. Například Grandhotel Pupp se na ruskou klientelu vůbec nespecializuje. "Rusové tvořili asi jen jedno procento z našich hostů, a proto při přijímání nových zaměstnanců nebyla znalost ruštiny prioritou," reagoval ředitel Puppu Jindřich Krausz.

Naopak v Grandhotelu Ambassador Národní dům tvoří 30 procent klientely stále ruští turisté, tedy Rusové z Německa. "Je proto pravda, že jsme ruštinu u našich zaměstnanců požadovali, a to nejen u těch na recepci. Ano, bohužel je to tak, že jsme s vybaveností jazyků personálu byli třeba oproti Praze v nevýhodě. Zatímco v Praze stačí jen angličtina, v Karlových Varech je potřebná také němčina a ruština," uzavřel ředitel hotelu Jan Žďárek, který ale nechtěl komentovat, jak to bude s požadavkem znalosti ruského jazyka při přijímání zaměstnanců v Ambassadoru v nejbližší době.