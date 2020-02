To by se během letošního roku mělo změnit. V centru se objeví několik radarů, které budou umět dokonce číst i značku SPZ a odhalení pirátů silnic tak bude snazší.

„Chceme pořídit informační radary i takzvané úsekové radary, které budou rychlost i zaznamenávat. V tuto chvíli tipujeme místa, kde by jejich umístění bylo potřeba," uvedl chebský místostarosta Jiří Černý.

Radary by se mohly objevit v ulicích Evropská, Ašská, v Hradišti anebo v Podhradu. Setkat se s nimi by mohli také obyvatelé Tršnic.

„Rádi bychom radary operativně přesouvat, podle aktuální situace. Spolu s tím nás čeká také posílení týmu odboru, ve kterém budou úředníci následně přestupky řešit a zpracovávat," konstatoval místostarosta.

Podle současné situace vedení města předpokládá, že přestupků úřad zaznamená zpočátku velmi mnoho.

„Na začátku počítáme s tím, že přestupků bude poměrně hodně. Dozvídáme se, že řidiči často rychlost v centru města nedodržují. Ale na začátku měření budeme tolerantní. Nemáme zájem na tom, abychom vybírali pokuty za rychlou jízdu, ale hlavním cílem je celkové zklidnění dopravy v centru a o bezpečnost provozu. Zaznamenali jsme od občanů i od policistů několik případů, kdy šlo lidem i o život," poznamenal chebský starosta Antonín Jalovec.

Vysoké rychlosti automobilů v centru jsou často svědky i sami občané.

„Stává se to zejména večer, že řidiči rozjedou auto úplně naplno a frčí centrem, aniž by se ohlíželi na předepsanou rychlost. Lidé na přechodech mají i strach přecházet, protože nevíte, z jaké strany se auto přiřítí," uvedl Stanislav Čermák z Chebu. „Doufám, že radary přinutí řidiče sundat nohu z plynu, i když mám za to, že si z toho moc hlavu lámat nebudou," podotkl.

Radary by město mělo přijít zhruba na čtyři miliony korun. Přesně to budeme vědět až ze studie, která se nyní zpracovává.