Na jaře dostal prestižní francouzské ocenění, Řád umění a literatury. Stal se tak rytířem umění a literatury. Připojil se k řadám významných českých umělců, jako je Václav Havel, Adolf Born, Jiří Menzel a Hana Hegerová. Jako český rytec figuruje ale na seznamu sám. I když jeho prestiž stoupá, neuvažuje, že by odešel na soukromou dráhu.

„To opravdu v plánu nemám. Pokud to bude možné, v Moseru zůstanu,“ říká rytíř, který byl v posledních týdnech dvakrát hostem v České televizi a minulý týden si s ním povídala Lucie Výborná na Radiožurnálu. „V květnu jsem dostal i Čestné občanství města Ostrov, kde jsem se narodil. Na popularitu moc zvyklý nejsem, je to ale daň za to, co dělám,“ tvrdí.

Nominace na Řád umění a literatury ho překvapila. Sdružení ve Francii, které sjednocuje luxusní francouzské firmy, rozšířilo zájmovou oblast o zahraniční značkya Moser se dostal mezi ně. Cenu pak rytec převzal z rukou francouzského ministra kultury. V Moseru pracuje už 27. sezonu. Říká, že se svému řemeslu stále učí. Na některých zakázkách pracuje třeba tři dny, ale některé zaberou několik týdnů. Nejdražším kusem, který mu kdy prošel rukama, byla váza za více než milion korun.

Nikdy se mu ale zatím naštěstí nestalo, že by mu něco pod rukama prasklo. „Pracuji buď na konkrétní zakázce, kdy dostanu od klienta zadání, jaký motiv se má na výrobku objevit, nebo podle nabídky aktuální kolekce. Bývá vždy limitována, zpravidla deseti kusy. Každý z nich je originál, a jednotlivé kusy se tak mohou od sebe lišit, protože vše se dělá ručně,“ vysvětluje. Náměty od klientů se různí. Tomáš Lesser dost často pracuje na vládních a státních zakázkách, do výrobků vrývá portréty různých světových státníků. „Největší raritou byl asi požadavek klienta, který chtěl vyrýt obrázek mešity. Osobně mám nejraději figurální motivy. Baví mě nové věci, nemám rád, když něco dělám už poněkolikáté,“ dodává.