„Vnuk to zkoušel, ale po dvaceti minutách dostal záchvat vzteku, až mi bylo líto, že ho obtěžuji,“ řekla seniorka Marie Dolejšová z Chebu. „Nakonec se tím po dvou hodinách prokousal, jenže jsme zjistili, že pro mě zatím není vakcína, takže musím počkat. Nepřišlo mu žádné potvrzení, jestli jsem nebo nejsem zaregistrovaná. Takže vlastně nic nevím.“

Podobný zážitek má i dcera jednoho ze svých rodičů. „Byl to porod,“ řekla Vladislava Nová z Mariánskolázeňska. „Někdy jsem nevěděla, jestli to mám shodit nebo čekat. A to nejsem žádný počítačový analfabet. Přesto mi to trvalo pomalu hodinu. Uvažovala jsem, že někam zavolám, ať mi poradí. Nakonec jsem si ale říkala, že ti, kteří pomáhají, toho mají už tak dost. Takže jsem to nakonec nějak dala. Termín nemáme, čekáme. Jak dlouho? Uvidíme.“

To, že s registrací mají problémy i mladší a mnohdy internetu znalí ročníky, zjišťují například v chebské knihovně. Právě tam nabízí seniorům, kteří mají právo na očkování, pomoc. „Volají nám také potomci seniorů a další blízcí, kteří se sami na objednání online necítí nebo, jak neskrývají, nemají čas a trpělivost opakovaně vstupovat do centrálního registru a sledovat další volné termíny,“ uvedla ředitelka Městské knihovny v Chebu Martina Kuželová.

Senioři, kteří nemají se na koho obrátit, pomoc knihovny vítají. „Jen, když jim oznamujeme, že se mají k očkování v chebské nemocnici dostavit až za dva tři měsíce, reagují, že snad špatně slyší,“ řekla ředitelka. Ti, kteří jsou už zaregistrovaní, ale na termíny stále čekají, volají i opakovaně i přesto, že je knihovnice ubezpečují, že je budou informovat. „Máme jen sdělení, že kapacita očkovacího místa je už vyčerpána a další možnosti se doporučuje ověřit nejdříve za několik dní,“ dodala ředitelka.

Někteří zájemci o očkování si navíc neuvědomují nebo přehlédli informaci, že knihovna nabízí telefonickou pomoc, a do knihovny přicházejí místo, aby zatelefonovali. Dokonce se stalo, že syn přivezl oba své nechodící rodiče. Do knihovny mohou senioři 80+ zatelefonovat na telefonní čísla 778714830 a 778714831 v pracovní dny od 8 do 16 hodin.