1. Kde jste před sametovou revolucí v roce 1989 působil?

Bylo mi 35 let a byl jsem vedoucím Galerie 4 v Kamenné ulici. Měl jsem za sebou první čtyři roky existence galerie, což znamenalo 50 výstav, z nichž byla téměř třetina problematická. Tedy problematická z pohledu tehdejších vedoucích pracovníků odboru kultury Okresního národního výboru (OK ONV) nebo Okresního výboru Komunistické strany Československa (OV KSČ). Na druhou stranu musím říct, že jsem jim to neusnadňoval. Dva roky předtím jsem zjistil, že na západních ambasádách leží fotografické výstavy, které jsou schváleny ústředními orgány k vystavování v Československu, ale nikdo je nevystavuje. V roce 1988 jsme připravili francouzskou výstavu Konstrukce a fikce, kterou uvedl kulturní atašé Michel Matayer, a hned druhý den si pro mě přijela StB (Státní bezpečnost byla československá politická policie 1945-1990 - pozn. aut.). Jak se pak ukázalo, nebylo to kvůli výstavě, ale právě kvůli osobě pana atašé, velkého spojence našeho disentu. V té době jsem už měl připravené výstavy na rok 1989 ve spolupráci se západními ambasádami, které jsem připravoval v tajnosti. No, že v tajnosti, to jsem si myslel já, ale bdělé oko StB vědělo o všem. To mi dávali najevo při každém výslechu od dubna 1988 do září 1989. Byly to nervy, ale podařilo se udělat výstavy Aspekty současné francouzské fotografie, Itala Maria Giacomelliho, Světovou fotografii ze sbírek Polaroidu, Britskou fotografii 80. let, Tokyo syndrome Tadanori Saita.

Neustálé vysvětlování na StB, ale i nadřízeným z OK ONV a OV KSČ se začalo podepisovat na mém zdravotním stavu - nespavost, pocity úzkosti, strach o rodinu. Nejžhavější kaštany z ohně však za mě tahal tehdejší ředitel Okresního kulturního střediska (OKS) Jaroslav Kohout. Mohl mě kdykoliv odvolat z funkce vedoucího Galerie 4, ale neudělal to. Velkou nadějí a pomocí v argumentaci v té době byla ´perestrojka´ v Sovětském svazu (ekonomické reformy M. S. Gorbačova, vůdce Sovětského svazu 1985-1991, se pojily s glasností, politikou otevřenosti - pozn. aut.). Léta vnucované úsloví ´Sovětský svaz, náš vzor´ najednou přestávalo platit, což vnášelo do řad komunistů jistý zmatek. Po výstavách ze západu jsme pak na listopad chystali ´perestrojkovou´ výstavu Charkov v Chebu.

2. Jaké vzpomínky na dny kolem 17. listopadu máte?

Připravovali jsme výstavu ukrajinských fotografů, která měla mít vernisáž v pondělí 20. listopadu. Čtyři z charkovských fotografů přilétli 16. listopadu do Prahy a odtud jeli přímo do Chebu. Jeden v Praze zůstal a byl sedmnáctého na Národní třídě. Volal nám do galerie, co se tam děje, protože my jsme instalovali. Takže já jsem první informaci o tom, co se událo na Národní třídě, měl od Ukrajince z Charkova. Hned druhý den jsme se vrhli na noviny a v novinách bylo to, co bylo. Takže jsem okamžitě volal do Prahy - to už měl fotograf Pavel Štecha fotky z předchozího večera a po kurýrovi je poslal. My jsme je pak ukazovali lidem na vernisáži. Po ní, někdy kolem jedenácté, půlnoci, jsme šli k horní kašně na náměstí, zapálili svíčku a šli domů. Bylo nás tam dohromady asi deset. A to se ještě v Chebu zdaleka nic nedělo.

3. Co následovalo?

Po založení OF v Chebu jsem do něj vstoupil, bylo to spontánní. Šel jsem na jednu z mnoha schůzí, kde bylo řečeno, že je málo obrazových informací. Tak jsem řekl, že je můžu obstarávat. Také se mi podařilo zajistit ofsetovou tiskárnu. Zamířil jsem za ředitelem OKS do kanceláře a řekl, že potřebuju klíče od tiskárny. Předával mi je se slovy: „Ať se vám daří a buďte opatrní, ještě není vyhráno.“ Takže na to jsem měl štěstí. Pak se svolala schůze vedení OKS, kde jsme řekli nějaké podmínky, které si představujeme, a oni se vším souhlasili. Začali jsme pracovat pro OF na ´plný úvazek´. Do aktivit se samozřejmě zapojila celá rodina - manželka hlavně v oblasti psaní plakátů a výzev, později grafickou úpravou tištěných textů, starší, tehdy dvanáctiletý syn se staral o mladšího, nakupoval, občas připravoval i jídlo. Vaření je jeho koníčkem i dnes.

Ze začátku mi to všechno vůbec nepřipadalo jako politika, ale jako příležitost osvobození se od cenzury výstav, tisku, později o svobodných volbách. A že je to politika, to jsem vlastně začal vnímat až krátce před volbami. Silně jsem si uvědomil, že jsem nikdy v žádné straně nebyl, nejsem a nebudu, a tento postoj mám za správný.

Silných a emotivních zážitků z té doby bylo mnoho. Na jedné straně to byly události v Praze, demonstrace, Václavák, Melantrich, Letná, pád vlády, první projev Havla…, na straně druhé pozvolná aktivizace lidí v Chebu a okolí, soudržnost a obětavost mnohých pracovat pro celek.

4. Ovlivnily nato celospolečenské změny výrazně i Váš život?

Velmi. Přes ambasády, s kterými jsme spolupracovali před revolucí, jsme měli kontakty na jednotlivce a instituce, se kterými jsme najednou mohli svobodně spolupracovat. Začali jsme připravovat mezinárodní workshopy, symposia, výměny výstav a začala fungovat přeshraniční spolupráce s Německem. Byl jsem pozván na stáž do galerie dokumentární fotografie v New Castlu, na přednášky o sametové revoluci do Bretaně. Začal se připravovat čtyřletý mezinárodní projekt Fotodiagonála, který dal vzniknout 22 let trvajícímu workshopu Kontaktfoto. Teprve v této době svobodného cestování a spolupráce s Evropou jsem si plně uvědomoval, o co nás nesvobodný režim připravil.

5. Jak sledujete dnešek?

Dění kolem mě zajímá, ale jsem hodně pracovně vytížen - už není tolik energie, jako za mlada…, tak se snažím podporovat akce, které mají, dle mého názoru, jasný cíl a dávají mi smysl. Radost nacházím hlavně v rodině a práci. Vznik Art Centra Galerie 4 (galerie působí od roku 2015, po rekonstrukci Špejcharu na Františkánském náměstí, v nových, velkorysejších prostorách - pozn. aut.) určitě přinesl nové podněty do naší práce. Podívám-li se zpátky na 35letou historii galerie, nemohu být zklamán. A obavy? Ty mám hlavně z toho, jak křehkou demokracii tu máme a jak rychle lidé zapomínají.

Sérii rozhovorů připravila PhDr. Martina Kuželová v rámci´30 dobrých skutků chebské knihovny k výročí sametu´