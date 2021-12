Před vánočními svátky má už drtivá většina Němců, ale i Čechů dovolenou. Milovníci sjezdového lyžování tak míří do horských skiareálů. Velké německé lyžařské centrum Fichtelberg nad Oberwiesenthalem je od Klínovce vzdálený pouhých osm kilometrů autem na lyžích ještě blíž. Skipasy na dva a více dny navíc platily v obou areálech Fichtelberg-Klínovec. Lze tedy očekávat, že tamní lyžaři vezmou útokem sjezdovky na české straně. A pokud se na německé straně čísla nakažených nezlepší, není vyloučena delší uzavírka tamních vleků. Němečtí vlekaři na svých stránkách informují nejen o uzavření svých areálů, ale zároveň dávají návštěvníkům stránek aktuální tipy na lyžování či ubytování v Čechách na Klínovci. To vše s vědomím, že i oni mají perfektně připravené svahy, ale nemohou je otevřít. To samé platí o tamním ubytování na horách.