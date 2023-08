Panenky doslova z celého světa, z Rakouska, Rumunska, Bulharska, Španělska, z bývalého Sovětského svazu, ale také ze zámoří jako je Kuba a Amerika, a také z Číny, byly k vidění v oranžérii Lesního mlýna v Mariánských Lázních. O víkendu se tam konala výstava pro malé i velké návštěvníky a vystavovatelé připravili i některé vzácné unikátní kousky.

Na výstavě měla velikou expozici sběratelka Jarmila Straková. Přivezla ukázat mezi sběrateli ceněný unikát, panenku Pepinu Rejholcovou, tedy postavičku z prvního českého komiksu z roku 1929. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

V sále oranžerie se nakonec sešlo téměř pět set exponátů, několik historických kočárků, množství dobových panenek i přes sto let starých, a panenek ilustrujících pohádky, jako je o Smolíčkovi pacholíčkovi, Popelce, Budulínkovi nebo Karkulce. Na výstavě měla velikou expozici sběratelka Jarmila Straková. Přivezla ukázat mezi sběrateli ceněný unikát, panenku Pepinu Rejholcovou, tedy postavičku z prvního českého komiksu z roku 1929. „Jde o v té době používanou reklamní figurku podobně, jako dnes se používají maskoti. Nejprve vznikl komiks Františka Voborského, pak byl natočený film Pepina Rejholcová s Antonií Nedošinskou a Theodorem Pištěkem, a nakonec vznikla postavička. Figurka se používala jako reklama na mýdla, prací prostředky, kávu i cukrovinky,“ popsala sběratelka, která se panenkám věnuje dvanáctým rokem.

Svojí expozici v oranžerii rozdělila na dva díly. „Nahoře mám panenky české, dole pak z různých zemí světa. U každé skupiny panenek je něco charakteristického pro konkrétní zemi, odkud je. U panenek ze Spojených států je kačer Donald a třeba k Bulharku zase patří dózy na růžový olej.“

Zmapovat historii celuloidových panenek se rozhodla Monika Špotáková z Domažlic. „Nemám zde kompletní sbírku, ale zbývá už jen opravdu málo jednotlivých kus, co zbývá doplnit,“ řekla o panenkách, které se u nás vyráběly už od třicátých let minulého století a dva roky byla výroba i v Černošíně na Tachovsku, a to od roku 1946 do roku 1948. „Z důvodů hořlavosti a nebezpečnosti pro děti pak veškerou výrobu ukončili někdy v roce 1967,“ dodala sběratelka.

Přes osmdesát panenek vystavoval Jiří Sauko. Přivezl je ze svého muzea v Chodové Plané. „S panenkami je to jako s dětmi, všechny mám rád stejně a není jedna, které bych si vážil nějak výrazně více než jiných,“ usmíval se pan Jiří, jehož muzejní sbírka se rozrůstá šest let a čítá na šest stovek exponátů.

Vystavených kusů napočítali k pěti stům. Největší zastoupení měly klasické panenky, k vidění ale byly i dobové hračky, kočárky na panenky, dětské pokojíčky i plyšoví medvědi. Nepřehlédnutelná byla metr veliká panenka vyrobená před sto lety v porcelánce v Karlových Varech, kde ji vytvořili hlavu a řezbáři pak tělo, nohy a ruce. Vše je pohyblivé a některé části šatů jsou původní.