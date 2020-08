Napříč celým Karlovarským krajem usedají za volant řidiči, kteří tam nemají co dělat.

Podle policistů mají totiž shodně zákaz řízení všech motorových vozidel. Prvním je šestatřicetiletý muž ze Sokolova. Toho policistéz oddělení Kynšperk nad Ohří zastavili večer ve škodovce před obcí Chotíkov. Zákaz má do července příštího roku. Dalšího piráta zastavili začátkem srpna před půl sedmou večer v Chebu v ulici Hálkova. Jde o místního třiatřicetiletého řidiče vozidla Renault. A do třetice opět ve večerních hodinách to bylo v Ostrově. Šlo o sedmadvacetiletého řidiče vozidla značky Škoda. Povedená trojice mužů si od policistů vyslechla podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.