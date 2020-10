Senátní volby vyhrál Plevný. K urnám dorazilo minimum voličů

Žalostně malá volební účast, jen necelých 11 procent. I to byl symbol druhého kola senátních voleb. To se o uplynulém víkendu konalo v části Chebska a na Tachovsku. Lidé si na dalších šest let zvolili svého senátora.

I volební komise v klubovně TJ Hrozňatov čekala na voliče během uplynulého víkendu velmi dlouho. Ani tady druhé kolo senátních voleb příliš netáhlo. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Stal se jím čtyřiapadesátiletý Miroslav Plevný z Chebu. Ten kandidoval za STAN a získal celkem 70,31 procenta hlasů. Jeho protikandidátka Jaroslava Brožová Lampertová kandidovala za hnutí ANO a ve volbách ji podpořilo 29,68 procenta lidí. K urnám si v obvodu Cheb, který zahrnuje část Chebska a Tachovsko, našlo cestu pouhých 10,77 procenta oprávněných voličů. To je jedna z nejnižších účastí v rámci celé České republiky. Voliči se k urnám opravdu nehrnuli. Například v Rozvadově na Tachovsku, kam dorazilo pouhých patnáct voličů z celkového počtu 470, volební účast dosáhla 3,19 procenta. Pod čtyři procenta se dostali také v obci Cebiv na Tachovsku. Sem přišlo z 230 oprávněných voličů jen devět. Na Chebsku bylo ve volebních místnostech přece jen živěji. Tradičně nejméně voličů na Chebsku přišlo v Milhostově, a to 5,33 %. Našly se ale obce, kde volili lidé více. Nejvíce voličů přišlo na Tachovsku v obci Obora, a to 24,81 procenta, na Chebsku pak v Tuřanech, tady si cestu do volební místnosti našlo 23,73 procenta voličů. Praktičtí lékaři zažívají nápor, zaměstnává je covid Přečíst článek › Ve většině měst a obcí získal nadpoloviční většinu hlasů nový senátor Miroslav Plevný (STAN), druhá kandidátka Jaroslava Brožová Lampertová (ANO) ale zabodovala na Tachovsku například v Brodu nad Tichou, Horních Kozolupech, Sulislavi, Svojšíně, Sytně, Záchlumí, Tisové či obci Cebiv. Své příznivce měla starostka Velké Hleďsebe také na Chebsku. Nadpoloviční většinu získala v Křižovatce nebo Novém Kostele. V Nebanicích a Lesné oba kandidáti dostali 50 procent. „Určitě bych chtěl všem lidem, kteří mě svým hlasem podpořili, poděkovat. Ani jsem nečekal, že zvítězím s takovým náskokem oproti mé protikandidátce,“ sdělil těsně po sečtení hlasů Miroslav Plevný. „Nízká účast u voleb mě překvapila, ale náš region patří k těm, ve kterých bývá vždy volební účast o něco nižší, takže se něco podobného dalo čekat. V následujících šesti letech bych se chtěl především v roli senátora zaměřit na to, aby nově předkládané zákonné normy nepoškozovaly příhraniční regiony,“ poznamenal Miroslav Plevný. Poražená kandidátka Jaroslava Brožová Lampertová chce i nadále zůstat starostkou Velké Hleďsebe. „Všem mým voličům chci velmi poděkovat. A samozřejmě bych ráda pogratulovala i vítězi voleb Miroslavu Plevnému. Zůstanu i nadále starostkou Velké Hleďsebe a zároveň jsem získala i mandát v krajských volbách, tudíž budu mít možnost pomoci mnoha obcím Karlovarského kraje,“ sdělila Jaroslava Brožová Lampertová. „Mnoho obcí totiž ani neví, o jaké dotace mohou žádat, jaké mají možnosti, a v tom bych jim hned, jak se funkce ujmu, chtěla pomoci. Osvěta je v tomto případě velmi důležitá,“ dodala poražená kandidátka.

