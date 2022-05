„Provozovatel, který nám zajišťuje dopravu pro naše starší občany přišel s návrhem výraznějšího zvýšení poplatku. Uvedl to jako jedinou možnost pro zachování této služby do budoucna právě kvůli celkové inflaci,“ sděluje starosta Chebu Antonín Jalovec.

K dvacetikoruně, kterou platí senioři za jednu jízdu ve městě, radnice ještě nyní přispívá třiceti korunami, takže souhrnná cena za jednu jízdu je 50 korun. „Provozovatel přišel s tím, že je nezbytné zdražení nejméně o dvacet korun oproti současnému stavu. Jeho návrh byl takový, že by si dvacetikorunu připlatili klienti a příspěvek města by se neměnil. My jsme se ale snažili celou tu tíhu na klienty nepřenášet, nicméně jsme narazili na zákon o podávání veřejných zakázek, kde se jasně pojednává o tom, že město nemůže pokrýt celé navýšení ze svého rozpočtu. My můžeme navýšit výchozí cenu maximálně o třicet procent. Takže když půjdeme na maximum a zvýšíme příspěvek města o dalších devět korun na 38 korun, tak vlastně těch 10 korun budeme muset přenést na klienty,“ vysvětluje.

Od 1. června 2022 se proto zvýší příspěvek pro klienty Senior taxi z 20 na 30 korun. „Myslím si, že je to stále poměrně únosné, zvláště vzhledem k tomu, že v Chebu máme tuto službu zajištěnou tak komfortně, že je k dispozici non-stop bez předchozího objednání a rezervace,“ uvádí starosta Jalovec.

Do kapsy si sáhnout jen klienti v centru města. „My jsme v toto volebním období rozšířili nabídku této služby ze samotného města i na okrajové části. Toto navýšení se ale týká pouze cest po městě. V okrajových částech jako je Hrozňatov, Slapany, Podhrad a podobně toto zvýšení nebude, tam zůstávají ceny jako doposud,“ uzavírá.