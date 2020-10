Městský dům kultury v Sokolově chystá spolu s Karlovarským krajem velký on-line koncert pro seniory. Snaží se tak nahradit zrušené oslavy Dne seniorů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Bílek

Pořadatelé doufají, že si i dříve narození dokáží poradit s moderní technikou a internetem. „Nemohli jsme riskovat, že by se v době čím dál vyššího počtu lidí nakažených koronavirem setkali senioři na větší akci organizované krajem. Chceme jim to ale vynahradit a připomenout si společně s nimi Mezinárodní den seniorů právě formou online koncertu, jehož hlavní hvězdou bude moderátor a zpěvák Vladimír Hron. Na přípravě akce spolupracujeme s Městským domem kultury Sokolov. Je to naše úplně první zkušenost s on-line akcí pro seniory, ale většina z nich je i ve vyšším věku velmi aktivní a dokáží si poradit i s moderní technikou a s internetem. Budu doufat, že jim pomůže i rodina a případně přátelé, aby koncert mohli sledovat,“ uvedl hejtman Petr Kubis.