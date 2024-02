Už za měsíc, konkrétně 25. března, dojde k úplné uzavírce hlavního tahu mezi Karlovými Vary a Plzní. Důvodem je zásadní akce, která nemá v regionu v posledních letech obdoby. Nad Bečovem nad Teplou totiž budou silničáři narovnávat serpentiny, které jsou hodně nebezpečné a dochází zde k tragickým nehodám. Výjimečná a nákladná akce má naštěstí skončit mnohem dříve, než silničáři předpokládali.

Odsouhlaseno. Bečovské zatáčky čeká narovnání. Řidiče čeká zásadní uzavírka | Video: Jana Kopecká

Vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karlovy Vary Jiří Baloun má ale pro všechny řidiče, kteří tuto komunikaci využívají, i přes tuto nepříjemnou okolnost dobrou zprávu. Práce na serpentinách by měly totiž skončit mnohem dříve, než se původně předpokládalo.

„25. března komunikaci zcela uzavřeme, protože se zde budou kácet stromy. Samotné práce na serpentinách pak začnou 2. dubna. Ty mají skončit už za sedmnáct týdnů od zahájení,“ informuje Baloun.

Podle původních plánů přitom silničáři počítali s tím, že narovnané serpentiny zprůjezdní až na konci stavební sezóny, tedy na konci listopadu. „Ano, ale vítěz výběrového řízení, kterým je sdružení firem Eurovia a Berger, se zavázal, že to stihne do 30. července. Právě čas provedení byl hlavním hodnotícím kritériem ve výběrovém řízení. Pokud tak neučiní, vystavuje se zhotovitel sankcím za každý den zpoždění,“ pokračuje vedoucí provozního úseku. A protože jde skutečně o velké peníze, podle Balouna si tak zhotovitel nedovolí žádné prostoje.

Zdroj: Jana Kopecká

Narovnání serpentin bude stát 137 milionů korun a silničáři si od něho slibují vyšší bezpečnost. Bohužel kvůli tomu musí ustoupit mnoho stromů v místech, kde se bude technika zařezávat do svahu. „Nevyhovující oblouky se budou narovnávat, a to tak, že někde půjdeme do zářezu, někde se budou dělat násypy, aby jízda byla komfortnější a bezpečnější. Důvod tady opravdu existuje, protože tato silnice patří dlouhodobě k nejvíce nehodovým lokalitám v Karlovarském kraji,“ upřesňuje Baloun.

Na trase, která je dlouhá 800 metrů a nachází se tam celkem 13 stavebních objektů, nejenže dojde hlavně ke zvětšení poloměrů některých nebezpečných zatáček, ale bude tam vybudován i chodník o délce 250 metrů. „O jeho realizaci požádalo město Bečov, které bude jeho stavbu také financovat. Navíc se tam vybuduje parkoviště, které se bude nacházet vlastně na ploše stávající komunikace,“ uzavírá šéf provozního úseku ŘSD.

Nové parkoviště ocení především turisté, kteří míří do historického Bečova, aby se podívali nejen na druhý nejcennější poklad v České republice, relikviář svatého Maura. Několik parkovacích míst je před branami bečovského zámku a hradu, velké parkoviště se pak nachází, jak to bývá, pod hradem. Turisté si tak musejí k památce vyšlápnout kopec. Plánované parkoviště tak bude pro mnohé dostupnější.

Kvůli uzavírce hlavního tahu na Plzeň se pochopitelně počítá s objížďkami. Pro nákladní auta povede náhradní trasa přes Bochov, osobní vozidla se serpentinám vyhnou těsně před Bečovem přes některou ze zdejších obcí.