V prvním měsíci nového školního roku se žáci tříd 6. A a 6. B 3. ZŠ v Chebu zúčastnili adaptačního pobytu v Krušných horách. „Navštívili jsme Horní Blatnou, malebnou vesničku blízko Německých hranic u Božího Daru. Ubytovaní jsme byli v krásném horském hotelu Modrá Hvězda," říká třídní učitel 6. A. Jakub Kotal.

V prvním měsíci nového školního roku se žáci tříd 6. A a 6. B 3. ZŠ v Chebu zúčastnili adaptačního pobytu v Krušných horách. | Foto: Zdroj: 3.ZŠ Cheb

První den čekala žáky naučná beseda s Karlem Picutou. „Jako první vyrazila na třídenní pobyt 6. B. Žáci se dozvěděli vše o listnatých, ale i jehličnatých stromech, o jejich výsadbě, v jakém ročním období se který strom sází a také si žáci vysadili svůj strom. Následovala asi desetikilometrová vycházka po okolí a místních lesích. Další den žáky čekala velmi zajímavá přednáška se Stanislavem Kabešem z horské služby, kde se školáci dozvěděli, jak se mají chovat na horách, jaké nástrahy pobyt v horském terénu přináší a co by rozhodně neměli opomenout, než se do hor vydají,“ pokračuje třídní učitelka 6. B Monika Trykanová.