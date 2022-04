Šestka v Chebu slaví 50 let, na oslavy chystá pestrý program

Ve středu 13. dubna se bude na 6. základní škole v Chebu slavit. Je to totiž déle než padesát let, co v těchto prostorách začalo učit.

| Foto: Štěpánka Dostálová

„Máme 50. výročí školy, které se mělo oficiálně slavit už v loňském školním roce. Vzhledem ke covidu jsme museli oslavy odložit, takže říkám, že slavíme 50+. Přesto jsme chtěli našim bývalým zaměstnancům, rodičům žáků a bývalým absolventům dopřát návštěvu školy, aby mohli zavzpomínat a prohlédnout si ji,“ říká ředitelka 6. ZŠ Cheb Štěpánka Dostálová. Na všechny návštěvníky čeká ve škole už od rána pestrý, kulturně vzpomínkový program. „Tento významný den pojímáme i jako den otevřených dveří pro budoucí žáčky, pro které bude připraveno mnoho aktivit. Slavnostní program máme rozdělený na tři části. Dopoledne bude možné navštívit výuku v našich třídách, lidé se budou moci podívat, jak se děti učí, jaké jsou dnes metody práce. Odpoledne od 14 do 17 hodin budou připravené různé aktivity, prohlídka školy, sportovní disciplíny, ukázky moderní IT technologie, robotika, a protože jsme ekologicky zaměřená škola, chystáme i aktivity které budou podporovat ekologické smýšlení. Děti si tak budou moci děti vyzkoušet třídění odpadů a uvidí život v kompostu,“ usmívá se. V Chebu pomáhaly děti Ukrajině, kostel sv. Mikuláše se zaplnil Večerní část oslav 50. výročí na chebské šestce je jen pro zvané. „Přivítáme bývalé a současné zaměstnance a zástupce města,“ pokračuje ředitelka Dostálová. 6. Základní škola v Chebu je místo, kde se žáci setkávají s ekologií a se speciální výchovou německého jazyka. „Skloubit několik projektů není jednoduché, ale myslíme si, že bilingvní je důležité jak pro samotné děti, tak i jejich budoucnost a uplatnění na trhu práce. Navzdory komplikacím otevíráme další ročník bilingvní třídy s výukou částečně v německém jazyce. Nově se nám podařilo navázat spolupráci s jednou německou školou pro malé děti. Setkáváme se a spolupracujeme na zdokonalování komunikačních dovedností a poznávání tamní kultury,“ vysvětluje. Vedení školy stále hledá k německé výuce rodilého mluvčího. Podle ředitelky Dostálové není jednoduché takového člověka najít. „Nedaří se nám jednání s úřadem pro národnostní menšiny. Připravujeme projekt, aby se nám podařilo na naši školu dostat rodilého mluvčího. Tento rok ještě výuku pokryjeme z vlastních řad, ale budeme hledat rodilé mluvčí dál,“ uzavírá.