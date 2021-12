Sestry se Deníku svěřily, jaká byla jejich cesta do prostředí stavebnictví. „Úplně jednoduchá. Po studiu na stavební průmyslovce v Karlových Varech jsem dělala v kanceláři, poté jsem se dostala na mistrovou. Dělala jsem zeměměřičku, kresličku, ale i kalkulace. Ještě za totality jsem strávila osm let v Americe. Tam je to opravdu jinak. Ve Spojených státech jsou ženy na stejné úrovni s muži, a to bez pardonu i s platy. Tento pohled byl pro mě důležitý při návratu domů,“ říká stavbyvedoucí společnosti Swietelsky Hana Votava.

Do České republiky se vrátila v roce 1989, musela si vybudovat pozici v mužském kolektivu. „Nastoupila jsem jako mistr a z toho vedly mé kroky k pozici stavbyvedoucí. Co se týče mužů, tak ze začátku mě nejprve oťukávali, jestli opravdu něco umím, poté zkoumali, zda jsem opravdu tak silná a odolná a jestli si dokážu udělat respekt. Ti, co mě znají, tak vědí. Ti, co mě neznají, tak si zvykají. Musím ale podotknout, že v poslední době se to neskutečně zlepšilo. Jsou schopni akceptovat ženu na stavbě, jsou schopni ji i poslouchat. Je ale pravda, že obě dvě jsme si musely vybudovat respekt a pořádek. Kolegové ale moc dobře vědí, že se mnou nehnou, když jsem přesvědčená o své pravdě. Najdou se samozřejmě tací chlapi, co tvrdí, že ženská patří ke za plotnu a ke dřezu. Abych ale řekla pravdu, tak se podmínky za ta léta zlepšily a funguje nám to,“ usmívá se.

Hanu stavařina baví. „Dělá mi dobře, že je za mnou vidět práce. Podnikatelský inkubátor tady v Chebu není samozřejmě má první stavba, už jich mám mnoho za sebou. Vždy, když jdu kolem stavby, na které jsem se podílela, tak si nostalgicky vzpomenu na celý ten čas strávený na ní. I to mě posouvá, protože zpětně hodnotím veškeré kroky, které potom mohu udělat lépe. Jako u každého řemesla, i tady se učíte celý život. Baví mě ta různorodost. Nebaví mě sedět osm hodin v kanceláři. To je pro mě za trest. Potřebuji mít pohyb a nové vjemy. Kolikrát je toho až moc, ale přes to mě to naplňuje. Když se vám v práci daří, tak je to úžasný pocit, “ popisuje.

Chystá se na rok do Ameriky za rodinou, poté si ke své práci najde cestu zpět. „Až se vrátím, tak budu pokračovat. Mám kulaté autorizované razítko, udělala jsem si další zkoušky. Ráda bych dělala sama na sebe a byla na druhé straně barikády. To znamená, že bych naopak já chodila kontrolovat stavby, ale pokud ne, tak se opět vrátím ke stavbyvedoucí. Mně se ta práce opravdu líbí, mám jí moc ráda. Jsem unavená, ale je to můj život,“ pokračuje Hana.

Sestry se navzájem doplňují. „Tak to cítím. Martina je pečlivá na různou administrativu, vše mi ohlídá. Vím, že se na ségru mohu se vším spolehnout, a to je v práci nejdůležitější. Když máte vedle sebe parťáka, o kterého se můžete opřít, je to k nezaplacení,“ doplňuje.

Její sestra Martina Šalomová vzpomíná, že se stavařinou začala hned po škole jako stavební mistr pro Actus v Sokolově. "Ta práce se mi líbila. Poté jsem šla do kanceláře, kde jsem měla na starost rozpočty, projekci a podobně. Byl to vlastně podobný příběh jako u sestry. Líbilo se mi, že jsme společně učily i v Poříčí. V té době jsme byly stejně kolegyně jako teď a řešily společně podobné problémy. Tenkrát to byli ještě učňové a paradoxně se nám ti samí učňové vrací zpět, ale tentokrát už na stavbu. Je to velmi zajímavé a milé. Většina zedníků, kteří jsou i tady u nás v Chebu na stavbě, jsou naši učňové. I proto se s nimi lépe spolupracuje. Akorát jsme navázali na spolupráci v ostrém provozu. Ta je ale potom lepší, vycházíme s nimi lépe i proto, že se z minulosti známe,“ vysvětluje.

Martina v mezičase podnikala. "Se sestrou se mi vždy líbilo dělat. Spolupráce s Hankou je opravdu v pohodě. Chvilku nám trvalo, než si vše sedlo, ale každá máme svou povahu a je nutné přijít na tu správnou notu. Sestra má více zkušeností ze samotného provozu, protože když ona nastoupila do stavařiny, tak já z ní na deset let utekla. Měla jsem totiž pizzérii na Starém náměstí v Sokolově, ale poté jsem to pustila, chvilku hledala směr. Dodnes pronajímám i nemovitosti. Poté jsem se ale ke své profesi chtěla vrátit, tak mě sestra oslovila. Nápad se mi líbil a já si řekla vyloženě o pozici mistra, protože nechci mít takovou zodpovědnost jako Hanka, abych hlavou ručila za vše. Nechci se s lidmi dohadovat o peníze a podobně, zkrátka každá máme to své a navzájem se doplňujeme. Musím říct, že naše spolupráce je opravdu dobrá. Ségra umí nastartovat a pořádně rozproudit projekty a já zase dělám veškerou realizaci, a prostě to funguje. Tyto vlastnosti máme asi i z rodiny. Můžeme si říct všechno, můžeme se v klidu rafnout, kdežto kdyby to byl někdo jiný, tak už asi máme problémy se šéfem, ale tím, že si to vyřešíme mezi sebou, tak je to úplně v pohodě,“ sděluje.

I Martina si dokáže udělat na stavbě u mužů respekt. „Tím, že jsem startovací, tak s muži nemám problém. Když mě třeba neposlechnou nebo ignorují, tak si udělám kolečko kolem stavby, potom jdu za nimi, říkám, že takhle tedy ne. Když je například převelíme na jinou stavbu, tak za dva dny brečí, že chtějí zpátky, prostě ze začátku nás zkoušeli,“ směje se. „Musím ale podotknout, že cokoliv od chlapů chci, tak všechno udělají, a hlavně se snaží to udělat správně. Profesionalita Swieteláků je opravdu dobře ošéfovaná. Umějí dělat hezkou práci,“ pochvaluje si.

Martina pracuje sama i na svém domě. „Koupila jsem barák u Plzně, takže ten svýma rukama v mezičase renovuji. Když to stavba dovolí, tak končím ve čtvrtek večer a jedu rovnou do Plzně a vše si sama zkouším. Pak v pondělí přijedu zpět a mám k zednické práci úplně jiný přístup a vidím, jací jsou to frajeři. Když si to zkusíte a vezmete zednickou lžíci, tak je potřeba grif a zkušenost. Je to opravdu těžká práce, umění a obdivuji to. Když to člověk nevezme sám do ruky, tak tu kvalitu práce tolik neocení,“ dodává.