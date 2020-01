„Pachatelé těchto trestných činů pronajímají prostory, a aby vzbudili v zájemcích důvěru a dojem, že byt opravdu vlastní, přikládají k inzerátu fotografie luxusních pokojů,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová. Aby podvodníci působili věrohodným dojmem, nechybí ani popis toho, čím byt disponuje. Varovným signálem by pro potenciální oběti měla být povážlivě nízká cena. „Nabízené byty jsou opravdu až v nadstandardním stavu. Nacházejí se na lukrativním místě,“ řekla mluvčí.

Bohužel pro podvedené tito lidé jsou velice zdatnými podvodníky. „Jejich připravenou legendou bývá to, že se vrátili zpět do cizí země a v České republice vlastní byt. Po přijetí platby slibují zaslání klíčů prostřednictvím poštovních služeb,“ popsala praktiky Eva Valtová. Platba za slíbený podnájem se musí podle údajného pronajímatele uskutečnit předem prostřednictvím internetového platebního portálu. Jaké překvapení, když poškozený čeká na ´své´ klíče marně a podvodníci přeruší ihned poté, co jim přijdou peníze na účet, se zájemcem veškerou komunikaci.

Peněz zpátky se podvedení také nedočkají. „Ve většině případů finanční prostředky končí na účtech v zahraničí a jsou nedohledatelné,“ sdělila mluvčí.

Policisté proto varovně zdvihají prst a nabádají veřejnost k opatrnosti. „V žádném případě by lidé neměli platit předem za něco, co neviděli na vlastní oči, a nepřesvědčili se, zda opravdu daný byt existuje.“ Některé věci si může zájemce ověřit i doma přes internet. „Pokud zadá adresu nabízeného bytu do vyhledávače, může si lehko ověřit, jestli se tento byt v domě opravdu nachází a čím disponuje. Dále si může prověřit i e-mailovou adresu,“ poradila Eva Valtová. Mezi další obvyklé znaky podvodu podle jejích slov patří i špatná jazyková úprava. Komunikace je totiž většinou přeložena pomocí překladače, a obsahuje tak spoustu gramatických chyb nebo špatné skloňování. Lidé by také neměli přes internet posílat kopie svých dokladů, protože podvodníci by je mohli využít k podvodu.