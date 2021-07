Dvacáté století nebylo pro Sudety na Karlovarsku jednoduché. Lidé i samotný kraj si zakoušeli kvůli totalitním režimům velké nespravedlnosti, bolesti, ztráty svých blízkých, svých domovů, ale i sebe a své identity, a to na dlouhá léta.

Dvacáté století nebylo pro sudety na Karlovarsku jednoduché. Lidé i samotný kraj si zakoušeli kvůli totalitním režimům velké nespravedlnosti | Foto: Deník/Kateřina Butaki

Tito lidé museli překonávat mnoho tvrdých okamžiků v životě, ale i přes to si zachovali svoji tvář. Jsou to osobnosti kraje, které svým svědectvím nutí ostatní alespoň se na chvilku zastavit a zamyslet se nad svým bytím, nad dnešní dobou, nad vztahy a uvědomit si, že života je si třeba vážit, mít k němu a blízkým respekt a pokoru. Na to upozorňuje výstava Paměť národa Karlovarského kraje, která ve Františkových Lázních potrvá až do 2. srpna.