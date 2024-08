Silnice z Teplé do Horního Kramolína projde rozsáhlou rekonstrukcí

Řidiče na trase z Teplé do Mariánských Lázní čekají v blízké budoucnosti lepší podmínky pro cestování. Karlovarský kraj totiž plánuje modernizaci silničního úseku mezi Teplou a Horním Kramolínem, o které informoval v tiskové zprávě. Rekonstrukce, která zahrnuje úsek dlouhý 2,46 kilometru, by měla začít na jaře příštího roku.

„V rámci výběrového řízení jsme obdrželi devět nabídek. Nejvýhodnější z nich, od společnosti ROADFIN STAVBY, předpokládá náklady ve výši necelých 67 milionů korun,“ uvedl krajský zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš. Dodal, že díky aktuální situaci na stavebním trhu se podařilo snížit náklady na polovinu původně plánovaných výdajů. Projekt bude spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Rekonstrukce zahrnuje nejen zesílení konstrukce vozovky, ale také optimalizaci směrového a výškového vedení trasy. Křižovatka se silnicí na Mrázov projde přestavbou a budou řešeny nové sjezdy a odvodnění. V průběhu stavebních prací bude silnice zcela uzavřena, a řidiči budou muset využít objízdné trasy po okolních komunikacích II. a III. třídy.

Podle plánů bude v zimních měsících zajištěna průjezdnost silnice pro účely zimní údržby, takže by neměla být výrazně omezena doprava. Celý projekt by měl být dokončen nejpozději do poloviny roku 2026.