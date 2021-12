Z několika běžeckých nadšenců se stala tradice, na kterou jezdí lidé z celého Česka, jak vzpomíná Michal Ouřada, vše započalo v říjnu 2020. „Měl jsem závod v Českých Budějovicích a večer jsem se šel vyklusat na vltavskou cyklostezku a když jsem doběhl do Českého Vrbného, tak mě tam zastavil člověk a říkal mi, že mě zná ze závodů. Najednou se mě ptal, jak se mi běželo a podobně a když jsem běžel zpět, tak jsem si říkal, že v Budějovicích komunita skvěle funguje, tak proč by nemohla fungovat i v Chebu. Vánoční běhy už ale u nás byly, tak jsem vsadil na Silvestrovský běh. Založil jsem tedy na Facebooku událost, přihlásilo se tam pár známých. Nakonec nás běželo asi pět a byli to vesměs kamarádi, udělal jsem pro ně i první občerstvovačku a tímto způsobem to vše vzniklo,“ popisuje.

Sportovní návaznost na sebe nenechala dlouho čekat. „Hned jaro na to jsme založili iniciativu Rozběhnito.cz s Pavlem Jeřábem, jakožto dalším zakladatelem. Zpočátku to byl spíše takový online projekt pro běžce, každopádně jsme si řekli, že když už proběhl první Silvestrovský běh, tak bychom to mohli dělat pod hlavičkou Rozběhni to. Se samotným projektem jsme měli docela rychlý start, protože v té době ještě moc serverů pro běžce nebylo. Lidé nás začali poměrně rychle vnímat a na druhý ročník už nás běželo skoro sto. Každý rok to potom neskutečně narůstalo až do zahraničních rozměrů. No a teď na naší akci záměrně jezdí lidé z celé republiky,“ vysvětluje Michal.

„Byla to první akce, kterou jsem organizoval, co se běhu týče. Tento happening odstartoval veškeré akce, které nyní děláme společně s Pavlem Sýkorou. Pro mě je Rozběhni obrovská srdcovka. Silvestrovské běhy budu pořádat dokud to půjde a doufám, že mé děti jednou převezmou tuto organizaci. To bych si moc přál. Je příjemné, když se ví, že v Chebu se běhá a sportuje tímto způsobem,“ usmívá se.

Silvestrovský běh je skvělá příležitost si o den dříve splnit své novoroční předsevzetí. „Je to společenská událost s tím, že se nejedná o závod. Vítaní jsou turisté, neběžci, ale běžci, prostě všichni, co pro sebe chtějí něco udělat, nebo si přeji vidět se svými přáteli. Tato akce má široký rozsah a dokáže oslovit spousty lidí. Mezi lidmi je Silvestrovský běh hodně oblíbený i přes to, že několikrát vyšel na všední den. Těšíme se, až příští rok bude o víkendu. Vždy je tam bezvadná atmosféra, lidé si to užívají. Pořádají to nadšenci bez nároku na honorář, ale máme tam vždy výborné občerstvení a je to skvělé zakončení roku, protože ti, co se podílí na organizaci jsou také srdcaři,“ popisuje zakladatel Silvestrovského běhu.

Trasa bude pro běžce pohodlná. „Konečně jsme se dočkali dokončení Slapanské cyklostezky, což nám ušetřilo spoustu nervů. Trasa je tedy bezpečná, měří sedmnáct kilometrů, ale není to důvod, aby se lidé lekali. Účastníci běhu mají na výběr. Můžou běžet k první občerstvovačce, která je na Slapanské cyklostezce. Tam máme i živou muziku, kde si mohou návštěvníci dát něco dobrého a můžou jít zase zpět, tudíž je to vyjde na zhruba šest kilometrů. No a poté doběhnou až na Loretu, kde i letos bude možnost prohlídky poutního místa,“ pokračuje.

„Dokonce máme i Silvestrovské taxi. Pokud se lidé budou chtít svést z Lorety zpět, i to je možnost. Stačí si tuto službu nahlásit a my to zařídíme. Je to sice vítaná služba, ale účastníků jí nakonec využije méně, protože je pohltí báječná atmosféra,“ směje se.

Běží se tradičně ze sportovní haly Lokomotiva. „Je to vždy skvělé, vyhřátě zázemí, je tu možnost i sprchy. Když se doběhne do cíle, běžci se mohou těšit na posezení a další občerstvení. Zatím jsou dvě varianty startu. První je tradiční start v půl jedenácté se všemi naráz nebo pokud budou vládní nařízení přísnější, tak bychom se rozdělili na skupinky po sto lidech a po pěti minutách bychom vždy odstartovali,“ dodává.

V tuto chvíli jsou registrace na Silvestrovský běh spuštěné, a to na www.silvestrovskybeh.cz. Na těchto stránkách najdou zájemci online formulář, který mohou v pohodlí domova vyplnit. Veškeré informace se budou aktualizovat podle aktuální situace. Registrace bude ale možná i na samotném startu. Sice bude o něco dražší, ale za startovné bude běžcům poskytnutý veškerý servis.