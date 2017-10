Sinice lidi štvou

Cheb - Plné zuby mají turisté i chataři každoročně přemnožených sinic v chebské přehradě Skalka.

V přehradní nádrži Skalka se každoročně přemnožují sinice.Foto: Deník / Buriánek Jan

S hráškovou polévkou, jak se lidově přehradě přezdívá, bojuje Povodí Ohře každoročně. Zatím se však nepovedlo najít účinný prostředek, který by sinice ve vodě zahubil. Jestli a jakým způsobem by se dalo sinic zbavit, diskutovali zástupci Povodí Ohře s městem Cheb.



Zástupci Povodí Ohře a vedení města Chebu se sešli na speciální schůzce. „Povodí Ohře se snaží udělat maximum pro to, aby se sinice v přehradě co nejvíce omezily. Bohužel bez chemických prostředků to není možné, ale Povodí Ohře má ve svých zásadách, že chemické řešení bude používat pouze v nezbytné míře,“ sdělila chebská místostarostka Gabriela Licková. „I tak nám však zástupci Povodí Ohře slíbili, že proti sinicím budou bojovat i nadále,“ dodala. Kdy se však podaří sinice omezit, se zatím neví. Sinice zhatily koupání v přehradní nádrži i v letošním roce. I když jejich výskyt nebyl až tak markantní jako v uplynulých letech, stejně hned na začátku koupací sezóny prohlásila hygienická stanice v Karlových Varech koupání ve vodě za nebezpečné.



Hygienici už několikrát varovali, že některé druhy sinic obsahují látky, které způsobují alergie. Projevy výskytu sinic zde ovšem nekončí, v řadě případů mohou zdravotní následky nabrat vážnějšího charakteru. Některé skupiny sinic totiž obsahují toxiny. Ty mohou u některých jedinců vyvolat různé reakce, od lehkých akutních otrav projevujících se střevními a žaludečními potížemi přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy. Jeden z největších testů přípravků proti sinicím se v chebské přehradní nádrži uskutečnil před sedmi lety, bohužel bez většího efektu. Odborníci v přehradě tehdy připravili takzvané mezokosmové pokusy.



„V praxi to vypadalo tak, že se do přehrady Skalka až na dno osadily klece, které odborní pracovníci ohraničili igelitovými fóliemi, které vymezily prostor pro testování jednotlivých zásahů,“ vysvětlil tehdy mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. V železných klecích se nacházely chemické látky, které měly výskyt sinic omezit,“ dodal Jan Svejkovský.



Ani jeden z přípravků neměl bohužel na rozvoj sinic výraznější vliv. Účinnost látek se pohybovala maximálně do 20 procent. Podle všech údajů může za to, že se sinicím ve Skalce tak daří, fosfor a měď, které se v bahnitém dně nachází. Ty se zde usadily pravděpodobně z odpadních vod bývalé chemické továrny v Německu.